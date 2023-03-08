هيئة التشريع والإستشارات: الابقاء موقتاً على عقد التشغيل الحالي مع كهرباء زحلة ضمن الشروط نفسها

هذا الرأي يفترض أن يتم تبنيه في إجتماع مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء

مع إنتهاء العقد التشغيلي مع كهرباء زحلة اليوم، أبدت هيئة التشريع والإستشارات رأيها بالابقاء موقتاً على عقد التشغيل الحالي ضمن الشروط نفسها، تأميناً لاستمرارية المرفق العام، وذلك في ضوء عدم إتمام إجراءات إسترداد الامتياز من قبل كهرباء لبنان، وعدم إجرء مناقصة.



هذا الرأي يفترض أن يتم تبنيه في إجتماع مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء.