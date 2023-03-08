فرنجية: الانتخابات الرئاسية يجب أن يتوفر فيها حضور ثلثي مجلس النواب

فرنجية: لتطبيق الدستور في الانتخابات الرئاسية

دعا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى تطبيق الدستور في الانتخابات الرئاسية، وإلا نكون كمجلس ملة بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس، وعندها لا لزوم للإنتخابات فهل هذا ما يريدونه؟



واعتبر فرنجية أن عملية الانتخاب يجب أن يتوفر فيها حضور ثلثي المجلس، ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمن الميثاقية.



وختم فرنجية بالقول:" نحن مسيحيون عروبيون نؤمن بالعروبة وبالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع لان مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك".