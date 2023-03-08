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ريفي لـ"#حوار_المرحلة": مرشحنا حكمًا ميشال معوض... ولن نصل إلى تسوية رئاسية على طريقة الحزب
أخبار لبنان
2023-03-08 | 16:23
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ريفي لـ"#حوار_المرحلة": مرشحنا حكمًا ميشال معوض... ولن نصل إلى تسوية رئاسية على طريقة الحزب
ريفي لـ"#حوار_المرحلة": مرشحنا حكمًا ميشال معوض... ولن نصل إلى تسوية رئاسية على طريقة الحزب
علق اللواء أشرف ريفي على مسألة ترشيح الثنائي لفرنجية متوقعًا هذا الأمر، مشيرًا إلى أن "ميشال معوض مرشحنا وبدأت مرحلة جديدة اليوم والمرجح ألا تنتج رئيسًا."
ولفت في حديث لبرنامج "#حوار_المرحلة" عبر الـLBCI إلى أن "نصرالله يحاول "التذاكي" بأن فرنجية ليس مرشحه بل هو داعم له فقط."
وأكد ريفي أن "مرشحنا حكمًا ميشال معوض ووصوله سيعد إنتصارًا لنا فهو نظيف وسيادي وإصلاحي وإنقاذي،" متوقعًا في السياق "إنتخاب رئيس سيادي مطلع الربيع وهذا الرئيس حتى الآن هو معوض."
وشدد على أننا "لن نتساهل ولن نتراجع في قضية إنقاذ الوطن،" قائلًا: "موقف السعودية واضح تجاه ترشيح فرنجية والدليل ما ورد في "صحيفة عكاظ" ضده."
وأشار إلى أننا "نستطيع كمعارضة تعطيل النصاب من دون باسيل، ويمكننا تأمين 43 نائبًا لتعطيل النصاب لكننا نملك Plan B في حال عدم نجاحنا،" معتبرًا أن "باسيل لا يشبهنا ولا نشبهه وهو غرق بالفساد وبتغطية المشروع الإيراني وتاريخه مغمس بالفساد السياسي والمالي كما أنه بعيد كل البعد عنا و"مش عاملين حسابو"."
وأكد اللواء أننا "لن نصل إلى تسوية رئاسية على طريقة الحزب، فالزمن تغير."
كما لفت إلى أننا "لن ندخل مجلس النواب إلا لانتخاب رئيس للجمهورية، والطائف ثابت عند جعجع و"مش وقتها" إعادة النظر بالنظام."
وفي مسألة تصدع الأبنية في طرابلس، رأى ريفي أن "الدولة هي المسؤولة الأولى،" مشيرًا إلى أننا "بدأنا بحراك لمعالجة هذا الموضوع ولتأمين المساكن لمن تشرد فهناك 30 مبنى غير صالح للسكن."
وفي التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، أوضح أن "طارق البيطار مصر على كشف الحقيقة، ولا نعلم ما مضمون التحقيقات، فالبيطار سيد الملف وهو موضوعي وشجاع مع العلم أنهم "مش عم يخلو يمشي"،" مشبهًا "ما يحصل بقضية إغتيال الحريري."
أخبار لبنان
أشرف ريفي
حوار المرحلة
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