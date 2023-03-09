العثور على جثة مجهولة الهوية عند مفرق مغدوشة

العثور على جثة مجهولة الهوية...



عثر صباح اليوم، على جثة مجهولة الهوية، عند مفرق بلدة مغدوشة.



وعلى الفور، حضرت الى المكان فرق من الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية، وعملت عناصر الصليب الأحمر على نقل الجثة إلى مستشفى الراعي في صيدا.