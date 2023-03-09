فرونتسكا من السرايا: ضرورة التزام لبنان تطبيق الاصلاحات الاساسية

فرونتسكا من السرايا: ضرورة التزام لبنان تطبيق الاصلاحات الاساسية

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا صباح اليوم في السرايا. وتم البحث في التحضيرات للتقرير الذي سترفعه الى مجلس الامن في الجلسة التي ستعقد في السابع عشر من الشهر الجاري.



وفي خلال الاجتماع شددت فرونتسكا على" ضرورة التزام لبنان تطبيق الاصلاحات الاساسية واتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها لا سيما اجراء الانتخابات الرئاسية وايضا الانتخابات البلدية والاختيارية" .