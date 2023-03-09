الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عبدالله للـLBCI: أمام هذه الواقع الأليم ألا يجب أن نذهب الى تسوية رئاسية؟
أخبار لبنان
2023-03-09 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عبدالله للـLBCI: أمام هذه الواقع الأليم ألا يجب أن نذهب الى تسوية رئاسية؟
عبدالله للـLBCI:سمعت جواباً إيرانياً وضع فيتو على قائد الجيش
رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله أن التعطيل في انتخابات رئيس للجمهورية من خلال الوقة البيضاء، كان من جهة، أما اليوم فأصبح من جهتين، وسأل :" أمام هذه الواقع الأليم ألا يجب أن نذهب الى تسوية؟".
واعتبر، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن ترشيح حزب الله لرئيس تبار المردة سليمان فرنجية لم يكن مفاجئا، الا أن الفرق أنه اعطي صفة توجهه بدل الاعتدالي.
وكشف أنه سمع جواباً إيرانياً وضع فيتو على قائد الجيش جوزيف عون.
وقال عبد الله :" الحزب التقدمي الاشتراكي رفع شعار: تفضلوا الى التسوية وهذه ثلاثة أسماء، لكن لم نأخذ جوابا حتى الساعة و"ليتفضلوا عنص الطريق" .
ودعا عضو اللقاء الديموقراطي إلى انتخاب رئيس أولا ومن ثم تشكيل حكومة تكون بمثابة خشبة خلاص، مشددا على عدم ربط كل شيئ مع بعضه البعض، فلا يمكن القيام بـpackage بل السير خطوة خطوة.
وشدد على أهمية التخفيف من الاصطفاف السياسي وتسمية رئيس خارجه، وانتخاب رئيس جامع غير مستفز ويعيد فتح لبنان الى العمق العربي والدولي.
وأوضح عبد الله أنهم لم يتخلفوا عن دعم النائب ميشال معوض ، مشيرا إلى أنهم دعوا إلى تسوية.
ولفت إلى أنه مع أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية، وقال :" من يعطل النصاب بأي دورة يتحمل مسؤوليته تجاه الناس".
أخبار لبنان
بلال عبدالله
رئاسة الجمهورية
معوض
فرنجية
جوزيف عون
تسوية
التالي
ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
ارتفاع في أسعار المحروقات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2022-12-11
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نصوت لفرنجية ولجوزيف عون لرئاسة الجمهورية
آخر الأخبار
2022-12-11
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نصوت لفرنجية ولجوزيف عون لرئاسة الجمهورية
0
آخر الأخبار
2022-12-11
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لتجنب الفراغ الرئاسي لا يمكن أي طرف أن يخضع لرأي الآخرين وحزب الله لا يذهب إلى هذا المكان ولا يمكن لاحد أن يفرض علينا اسما ونرفض التسوية الخارجية وهناك معادلة اما سليمان فرنجية واما جوزيف عون
آخر الأخبار
2022-12-11
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لتجنب الفراغ الرئاسي لا يمكن أي طرف أن يخضع لرأي الآخرين وحزب الله لا يذهب إلى هذا المكان ولا يمكن لاحد أن يفرض علينا اسما ونرفض التسوية الخارجية وهناك معادلة اما سليمان فرنجية واما جوزيف عون
0
أخبار لبنان
16:23
ريفي لـ"#حوار_المرحلة": مرشحنا حكمًا ميشال معوض... ولن نصل إلى تسوية رئاسية على طريقة الحزب
أخبار لبنان
16:23
ريفي لـ"#حوار_المرحلة": مرشحنا حكمًا ميشال معوض... ولن نصل إلى تسوية رئاسية على طريقة الحزب
0
آخر الأخبار
14:43
أشرف ريفي لـ"#حوار_المرحلة" حول ترشيح الثنائي لفرنجية: توقعت هذا الأمر وميشال معوض مرشحنا وبدأت مرحلة جديدة اليوم والمرجح ألا تنتج رئيسًا
آخر الأخبار
14:43
أشرف ريفي لـ"#حوار_المرحلة" حول ترشيح الثنائي لفرنجية: توقعت هذا الأمر وميشال معوض مرشحنا وبدأت مرحلة جديدة اليوم والمرجح ألا تنتج رئيسًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
0
اخبار البرامج
06:41
المطار وقطاعات اخرى وسط ازمة الكهرباء... حلول قد يستفيد منها لبنان بيئيا واقتصاديا
اخبار البرامج
06:41
المطار وقطاعات اخرى وسط ازمة الكهرباء... حلول قد يستفيد منها لبنان بيئيا واقتصاديا
0
أخبار لبنان
06:31
جعجع: من لا يريد الانتخابات البلدية فليعلن ذلك صراحة دون مواربة
أخبار لبنان
06:31
جعجع: من لا يريد الانتخابات البلدية فليعلن ذلك صراحة دون مواربة
0
اقتصاد
06:30
في بيروت اجتماع الأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية: مناقشة الورقة الإصلاحية الخاصة بالقطاعين المالي والاقتصادي اللبناني
اقتصاد
06:30
في بيروت اجتماع الأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية: مناقشة الورقة الإصلاحية الخاصة بالقطاعين المالي والاقتصادي اللبناني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:06
إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء
أخبار لبنان
05:06
إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء
0
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
0
اخبار البرامج
04:05
سيدة تتحدّث بجرأة عن علاقاتها المتعددة مقابل المال: "ظروفي جبرتني"!
اخبار البرامج
04:05
سيدة تتحدّث بجرأة عن علاقاتها المتعددة مقابل المال: "ظروفي جبرتني"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ميرنا دياب.. إمرأة بألف رجل!
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ميرنا دياب.. إمرأة بألف رجل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لقاء ناري منتظر الليلة في ميونخ ضمن دوري أبطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لقاء ناري منتظر الليلة في ميونخ ضمن دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مرشحان معلنان لرئاسة الجمهورية ...فهل من معايير تحددها عين التينة للدعوة الى جلسة انتخاب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مرشحان معلنان لرئاسة الجمهورية ...فهل من معايير تحددها عين التينة للدعوة الى جلسة انتخاب؟
0
أخبار دولية
13:30
عبداللهيان جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال
أخبار دولية
13:30
عبداللهيان جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عائلة سجين إيرلندي - فرنسي تطالب بالضغط على طهران لإطلاق سراحه
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عائلة سجين إيرلندي - فرنسي تطالب بالضغط على طهران لإطلاق سراحه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جينيفر رعيدة ابنة الـ15 عاما... سفيرة بريطانيا في لبنان ليوم واحد!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جينيفر رعيدة ابنة الـ15 عاما... سفيرة بريطانيا في لبنان ليوم واحد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
شغف بيرلا دفعها لإقتحام مهنة خشنة من دون أن تخسر أنوثتها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
شغف بيرلا دفعها لإقتحام مهنة خشنة من دون أن تخسر أنوثتها
0
أخبار لبنان
13:20
منتجات لبنانية مصنعة يدويًا عبر سيدات في سوق بلدي إفتتحته جمعية كلنا عيلة
أخبار لبنان
13:20
منتجات لبنانية مصنعة يدويًا عبر سيدات في سوق بلدي إفتتحته جمعية كلنا عيلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في الجيش اللبناني: "إلى جانب كل رجل عظيم.. إمرأة عظيمة!"
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في الجيش اللبناني: "إلى جانب كل رجل عظيم.. إمرأة عظيمة!"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:12
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
03:12
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
امن وقضاء
08:34
تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
امن وقضاء
08:34
تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ميرنا دياب.. إمرأة بألف رجل!
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ميرنا دياب.. إمرأة بألف رجل!
4
أمن وقضاء
14:20
في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار
أمن وقضاء
14:20
في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار
5
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟
6
خبر كاذب
04:00
ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
خبر كاذب
04:00
ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
7
صحف اليوم
00:17
تسوية توافقية رئاسية فشلت في المرحلة الاخيرة... وهذا ما أفشلها (الجمهورية)
صحف اليوم
00:17
تسوية توافقية رئاسية فشلت في المرحلة الاخيرة... وهذا ما أفشلها (الجمهورية)
8
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store