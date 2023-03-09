عبدالله للـLBCI: أمام هذه الواقع الأليم ألا يجب أن نذهب الى تسوية رئاسية؟

عبدالله للـLBCI:سمعت جواباً إيرانياً وضع فيتو على قائد الجيش

رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله أن التعطيل في انتخابات رئيس للجمهورية من خلال الوقة البيضاء، كان من جهة، أما اليوم فأصبح من جهتين، وسأل :" أمام هذه الواقع الأليم ألا يجب أن نذهب الى تسوية؟".



واعتبر، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن ترشيح حزب الله لرئيس تبار المردة سليمان فرنجية لم يكن مفاجئا، الا أن الفرق أنه اعطي صفة توجهه بدل الاعتدالي.



وكشف أنه سمع جواباً إيرانياً وضع فيتو على قائد الجيش جوزيف عون.



وقال عبد الله :" الحزب التقدمي الاشتراكي رفع شعار: تفضلوا الى التسوية وهذه ثلاثة أسماء، لكن لم نأخذ جوابا حتى الساعة و"ليتفضلوا عنص الطريق" .



ودعا عضو اللقاء الديموقراطي إلى انتخاب رئيس أولا ومن ثم تشكيل حكومة تكون بمثابة خشبة خلاص، مشددا على عدم ربط كل شيئ مع بعضه البعض، فلا يمكن القيام بـpackage بل السير خطوة خطوة.



وشدد على أهمية التخفيف من الاصطفاف السياسي وتسمية رئيس خارجه، وانتخاب رئيس جامع غير مستفز ويعيد فتح لبنان الى العمق العربي والدولي.



وأوضح عبد الله أنهم لم يتخلفوا عن دعم النائب ميشال معوض ، مشيرا إلى أنهم دعوا إلى تسوية.



ولفت إلى أنه مع أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية، وقال :" من يعطل النصاب بأي دورة يتحمل مسؤوليته تجاه الناس".



