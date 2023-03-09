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بيان مشترك من سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا ونائب سفير اليابان : التقينا ميقاتي واكدنا دعمنا لـIMPACT
أخبار لبنان
2023-03-09 | 04:48
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بيان مشترك من سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا ونائب سفير اليابان : التقينا ميقاتي واكدنا دعمنا لـIMPACT
بيان مشترك من سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا ونائب سفير اليابان : التقينا ميقاتي واكدنا دعمنا لـIMPACT
وزعت السفارة البريطانية في لبنان بيانا مشتركا جاء فيه: "نحن سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا ونائب سفير اليابان التقينا الرئيس نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء 7 آذار 2023 واتفقنا جميعا والرئيس على دعمنا المستمر للشفافية والمساءلة في لبنان. كما أكدنا دعمنا الجماعي للمنصة الرقابية (IMPACT) تحت اشراف التفتيش المركزي. يعتبر عمل المنصة الرقابية (IMPACT) رائدًا والأول من نوعه في لبنان".
اضاف البيان:"اتفقنا على أن التفتيش المركزي له دور أساسي في دعم ممارسات الحوكمة وضمان الامتثال للقوانين والأحكام في جميع المؤسسات الحكومية. ورفضنا مزاعم وسائل الإعلام المضلّلة التي تستهدف دعم المملكة المتحدة في لبنان ورحّبنا بالدعم الذي مكّن من تطوير وتنفيذ منصة رقابية (IMPACT) ناجحة.
كما وافق رئيس مجلس الوزراء على دعم المملكة المتحدة للتفتيش المركزي من خلال التصديق على مذكرة التفاهم حسب الأحكام اللبنانية. نتطلع إلى استمرار التقدم في جدول الأعمال هذا".
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