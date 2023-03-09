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حميه: كل من يطلق النار بشكل عشوائي في محيط المطار لا غطاء عليه من احد ويجب توقيفه

أخبار لبنان
2023-03-09 | 05:58
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حميه: كل من يطلق النار بشكل عشوائي في محيط المطار لا غطاء عليه من احد ويجب توقيفه
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حميه: كل من يطلق النار بشكل عشوائي في محيط المطار لا غطاء عليه من احد ويجب توقيفه

حميه: الاشكال الذي وقع قبل ايام في منطقة الجناح حصل بين عائلتين نتج منه اطلاق نار عشوائي ولم يكن المطار مستهدفاً

أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتو رعلي حميه الى أن الاشكال الذي وقع قبل ايام في منطقة الجناح حصل بين عائلتين نتج منه اطلاق نار عشوائي ولم يكن المطار مستهدفاً ولا الطائرة.

وقال في بيان :" بعد الاشكال الذي حصل في منطقة الجناح تم توقيف سبعة اشخاص اول من امس من قبل الجيش اللبناني الذي يستمر في وجوده في محيط المطار ومخابرات الجيش موجودة بشكل كثيف جداً للحفاظ على الأمن في محيط المطار".

واعتبر ان اطلاق النار حالة مؤسفة وموضوع امن المطار وحركة الطائرات اولوية عند الدولة اللبنانية ،ولن نستهين فيه، وكل من يطلق النار بشكل عشوائي في محيط المطار لا غطاء عليه من احد ويجب توقيفه.

أخبار لبنان

حميه

إطلاق نار

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