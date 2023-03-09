ميقاتي بعد لقائه بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: مفتاح الحل الاساسي هو الحل السياسي

ميقاتي بعد لقائه بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: مفتاح الحل الاساسي هو الحل السياسي

استقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر البطريركية في الاشرفية، في حضور وزير الصناعة جورج بوشيكيان والنائب جان طالوزيان، المطران جورج اسادوريان المعاون البطريركي ومطران بيروت،الأب أرام ابراهاميان ، شربل بسطوري مسؤول العلاقات العامة في البطريركية الأرمن الكاثوليك.



في خلال اللقاء رحب البطريرك برئيس الحكومة ونوه بالعمل الذي يقوم به لمعالجة الاوضاع في البلد. وشدد على ان "انتخاب رئيس الجمهورية هو المدخل للحل، لان لا حياة بجسم من دون رأس. ونحن نشد على ايدي كل شخص ينسى نفسه لمصلحة الوطن".



أما رئيس الحكومة، قال: "سعدت اليوم بلقاء صاحب الغبطة بطريرك الارمن الكاثوليك، وانني على تواصل دائم مع كل النسيج اللبناني على تعدديته، وهذا فخر واعتزاز للبنان. ومن الطبيعي ان يكون الحديث محوره الاوضاع السياسية،وكانت لصاحب الغبطة احاديث مطولة عن الاوضاع والمصاعب التربوية والصحية التي تعاني منها الرعايا والمواطنون بشكل عام، وضرورة ايجاد حل سريع لها. وقال يبقى مفتاح الحل الاساسي هو الحل السياسي عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اسرع وقت".