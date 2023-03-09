جعجع: من لا يريد الانتخابات البلدية فليعلن ذلك صراحة دون مواربة

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّه مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية، تحاول بعض الكتل النيابية عرقلة هذا الاستحقاق من خلال الإدعاء بان الموازنة المطلوبة لإجرائه والتي لا تتعدى بضعة ملايين من الدولارات، لا تتأمن إلا بمشروع قانون لفتح اعتماد له ترسله الحكومة إلى المجلس النيابي، واستطرادا ضرورة انعقاد جلسة تشريعية لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.ورأى في بيان، أن الكتل والنواب الذين يتبنّون هذا الطرح، ومع علمهم الأكيد بانه لا إمكانية لأي جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، هم كمن يضع شرطا لا يمكن تحقيقه، وذلك بهدف واحد فقط تطيير الانتخابات البلدية.وقال: "إنني أذكر هذه الكتل وهؤلاء النواب بان الحكومة دأبت منذ أكثر من عام على فتح اعتمادات من دون العودة إلى المجلس النيابي حتى عندما كان هيئة تشريعية، وذلك من حساب حقوق السحب الخاصة. إن الحكومة قادرة على غرار ما فعلته مرارا وتكرار في الأشهر الماضية على سحب اعتماد ببضعة ملايين من الدولارات من حقوق السحب الخاصة ومن دون العودة إلى مجلس النواب بغية اتمام الانتخابات البلدية".وأضاف: "والجدير ذكره في هذا الصدد ان الحكومة قد صرفت حتى الان أكثر من 700 مليون دولار من دون العودة الى المجلس النيابي. إن الذي لا يريد الانتخابات البلدية فليعلن ذلك صراحة دون مواربة، ولكن التلطي خلف وجوب عقد جلسة تشريعية لضرورة إقرار اعتماد للانتخابات البلدية هو مزحة ثقيلة في هذه الأيام التي حولوها فعلا ثقيلة".