محفوض: تقييم للوضع بعد ظهر الإثنين المقبل لاتخاذ الموقف المناسب من استكمال العام الدراسي في المدارس الخاصة

محفوض: في اي حال عدت يا عيد؟

ذكّر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض بوضع المعلمين ومطالبهم، وذلك بمناسبة عيد المعلّم، وسأل :" في اي حال عدت يا عيد؟".



وأعلن محفوض عن إجراء تقييم للوضع بعد ظهر الإثنين المقبل لاتخاذ الموقف المناسب من استكمال العام الدراسي في حال لم تبادر المؤسسات الخاصة إلى تنفيذ المطالب المتفق عليها مع اتحاد المؤسسات.