الراعي التقى فرونتسكا... وتشديد على انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في زيارة تم فيها عرض آخر المستجدات في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية.



وكان تشديد على ضرورة رفع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة شخصية وخاصة، لأن الوضع الذي يعيش فيه الشعب اللبناني بات مأساويا بإمتياز وما يرتكب بحقه هو جريمة، وبالتالي على المعنيين تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا البلد ومواطنيه لانقاذهم بانتخاب رئيس للجمهورية أولا ومن ثم تفعيل عمل المؤسسات لتأمين عيش كريم للبنانيين.