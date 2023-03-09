وزير الدفاع بحث مع قائد الجيش في أوضاع المؤسسة العسكرية

بحث وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، في اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد.

و تناول اللقاء ملفات عديدة وما يمكن القيام به من اجراءات وخطوات لما فيه مصلحة المؤسّسة العسكريّة. وكان توافق على اهمية التعاون في هذه الظروف الصعبة التي تفرض على العسكريين اعباء وتحديات مادية يومية.