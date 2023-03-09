قزي: قطاع السيارات يلفظ أنفاسه الأخيرة والمطلوب تجميد رفع الدولار الجمركي وفتح النافعة

أطلق رئيس نقابة مستوردي السيارات المُستعملة في لبنان إيلي قزّي "نداءً عاجلاً حذّر فيه من ان قطاع السيارات يلفظ أنفاسه الأخيرة، مطالباً المسؤولين بتجميد العمل فوراً برفع الدولار الجمركي الأخير وفتح أبواب النافعة من دون أي تأخير".



وحذّر قزي في بيان "من ان استمرار إقفال النافعة سيقضي على ما تبقى من قطاع السيارات، وسيشرّد آلاف العائلات ويعطّل عشرات المصالح والقطاعات المرتبطة به.



وقال "ان السلطة اليوم تتمادى في قراراتها العشوائية غير المدروسة غير آبهة بالأضرار الجسيمة التي تقع على القطاعات الإقتصادية وعلى الإقتصاد الوطني وعلى المواطن، ومنها رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، الذي يعتبر مع إقفال النافعة مدمّر للقطاع برمته"، كاشفاً عن ان بيع السيارات متوقّف كلياً بسبب إقفال النافعة.



وهاجم قزي المسؤولين المعنيين، معتبراً إياهم "أعداء المواطن والإقتصاد الوطني"، مطالبًا المسؤولين بالإستجابة لمطلب الهيئات الإقتصادية بتجميد قرار رفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة إفساحاً بالمجال لدراسته بشكل علمي وإقتصادي وإجتماعي، وكذلك فتح النافعة خصوصاً ان هناك حلولاً يمكن اللجوء اليها في هذا الإطار".