ريما سليمان فرنجيه مكرّمة في المعهد الفني الأنطوني: وطننا بحاجة الى شخصية تملك حكمة عميقة وحباً كبيراً لتقوده الى برّ الأمان

ريما سليمان فرنجيه دعت الى الصلاة من أجل أن يصل الشخص الأفضل الى سدة الرئاسة الاولى

أكدت السيدة ريما سليمان فرنجيه أن "وطننا اليوم يمر بظروف استثنائية لكننا شعب يتميز بـ DNA سحري فيه من الإبداع والمحبة والعنفوان والجرأة والمثابرة ما يجعلنا قادرين ان نكون، بوحدتنا وتضامننا، مفتاح الحلّ".



ودعت الى "الصلاة من أجل أن يصل الشخص الأفضل الى سدة الرئاسة الاولى فوطننا يحتاج الى شخصية تمتلك حكمة عميقة وحباً كبيراً لتقود لبنان الى برّ الامان".



وأشارت الى أن "كل امرأة تعطي بلا شروط وتُضحّي وتُحب بلا حدود هي "ايقونة" عائلتها ومجتمعها ووطنها.



كلام السيدة فرنجيه جاء خلال احتفال تكريمها في المعهد الفني الانطوني لمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقديراً لـ"تفانيها في العمل الانساني والاجتماعي والبيئي والثقافي".



وحضر الاحتفال وزيرا الاعلام والثقافة في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ومحمد وسام المرتضى، الاب المدبر غسان نصر ممثلًا الرئيس العام للرهبانية الانطونية المارونية الاباتي مارون ابو جودة، الوزيرة السابقة لميا الدويهي مدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بوعبود، العقيدة بولا نعمان ممثلة قائد الجيش العماد جوزف عون، النقيب الاداري لارا كلاس ممثلة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الملازم الاول كريستيان ابو زيد ممثلة المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري، نقيبة محامي الشمال ماري تيريز القوال، الى شخصيات سياسية واجتماعية واعلامية.



وقالت السيدة فرنجيه: "تأكدت مع الوقت أن كل شيء نعطيه من ذاتنا ينقص الا الحب والمحبة فكل ما اعطينا منهما يتفجر المزيد بداخلنا لنعطي ونعطي اكثر وباعتقادي هذا هو المطلوب".



ورأت أن "مشاكلنا لا تحل الا اذا كنا نحن الدواء والمفتاح شرط ان نعمل بيد واحدة وقلب واحد".



وقالت: "نحن بحاجة لتثبيت لبنان الرسالة التي تحدث عنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني ونطمح للعمل معاً من اجل لبنان الحلم مع حب كبير وشجاعة وكد وتعب وعطاء وعنفوان وتلاقٍ وتواضع لانه من المؤكد اننا كلبنانيين قادرون على احداث كل الفرق بإذن الله".



وبعد ذلك قدم الاب بو عبد للسيدة فرنجية درعا تكريمية، عبارة عن مجسم لخريطة لبنان "لان المرأة تختصر الاوطان كما يقول جبران وجه امي وجه امتي".



كما قدم المعهد ايقونة والدة الاله للمحتفى بها بيد الايقونغراف ماري شمعون تلاه توزيع شهادة للمشاركين في المعرض تحت عنوان "المراة لون وحياة" باشراف الفنان اللبناني التشكيلي غسان محفوظ.