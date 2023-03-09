الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ريما سليمان فرنجيه مكرّمة في المعهد الفني الأنطوني: وطننا بحاجة الى شخصية تملك حكمة عميقة وحباً كبيراً لتقوده الى برّ الأمان

أخبار لبنان
2023-03-09 | 10:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ريما سليمان فرنجيه مكرّمة في المعهد الفني الأنطوني: وطننا بحاجة الى شخصية تملك حكمة عميقة وحباً كبيراً لتقوده الى برّ الأمان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ريما سليمان فرنجيه مكرّمة في المعهد الفني الأنطوني: وطننا بحاجة الى شخصية تملك حكمة عميقة وحباً كبيراً لتقوده الى برّ الأمان

ريما سليمان فرنجيه دعت الى الصلاة من أجل أن يصل الشخص الأفضل الى سدة الرئاسة الاولى

أكدت السيدة ريما سليمان فرنجيه أن "وطننا اليوم يمر بظروف استثنائية لكننا شعب يتميز بـ DNA سحري فيه من الإبداع والمحبة والعنفوان والجرأة والمثابرة ما يجعلنا قادرين ان نكون، بوحدتنا وتضامننا، مفتاح الحلّ".

ودعت الى "الصلاة من أجل أن يصل الشخص الأفضل الى سدة الرئاسة الاولى فوطننا يحتاج الى شخصية تمتلك حكمة عميقة وحباً كبيراً لتقود لبنان الى برّ الامان".

وأشارت الى أن "كل امرأة تعطي بلا شروط وتُضحّي وتُحب بلا حدود هي "ايقونة" عائلتها ومجتمعها ووطنها.

كلام السيدة فرنجيه جاء خلال احتفال تكريمها في المعهد الفني الانطوني لمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقديراً لـ"تفانيها في العمل الانساني والاجتماعي والبيئي والثقافي".

وحضر الاحتفال وزيرا الاعلام والثقافة في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ومحمد وسام المرتضى، الاب المدبر غسان نصر ممثلًا الرئيس العام للرهبانية الانطونية المارونية الاباتي مارون ابو جودة، الوزيرة السابقة لميا الدويهي مدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بوعبود، العقيدة بولا نعمان ممثلة قائد الجيش العماد جوزف عون، النقيب الاداري لارا كلاس ممثلة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الملازم الاول كريستيان ابو زيد ممثلة المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري، نقيبة محامي الشمال ماري تيريز القوال، الى شخصيات سياسية واجتماعية واعلامية.

وقالت السيدة فرنجيه: "تأكدت مع الوقت أن كل شيء نعطيه من ذاتنا ينقص الا الحب والمحبة فكل ما اعطينا منهما يتفجر المزيد بداخلنا لنعطي ونعطي اكثر وباعتقادي هذا هو المطلوب".

ورأت أن "مشاكلنا لا تحل الا اذا كنا نحن الدواء والمفتاح شرط ان نعمل بيد واحدة وقلب واحد".

وقالت: "نحن بحاجة لتثبيت لبنان الرسالة التي تحدث عنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني ونطمح للعمل معاً من اجل لبنان الحلم مع حب كبير وشجاعة وكد وتعب وعطاء وعنفوان وتلاقٍ وتواضع لانه من المؤكد اننا كلبنانيين قادرون على احداث كل الفرق بإذن الله".

وبعد ذلك قدم الاب بو عبد للسيدة فرنجية درعا تكريمية، عبارة عن مجسم لخريطة لبنان "لان المرأة تختصر الاوطان كما يقول جبران وجه امي وجه امتي".

كما قدم المعهد ايقونة والدة الاله للمحتفى بها بيد الايقونغراف ماري شمعون تلاه توزيع شهادة للمشاركين في المعرض تحت عنوان "المراة لون وحياة" باشراف الفنان اللبناني التشكيلي غسان محفوظ.
 
 
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

ريما سليمان فرنجيه

تكريم

المعهد الفني الانطوني

الرئاسة

LBCI التالي
أسرار الصحف 09-03-2023
ريفي لـ"#حوار_المرحلة": مرشحنا حكمًا ميشال معوض... ولن نصل إلى تسوية رئاسية على طريقة الحزب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-07

السياسة تتحرك في ملف الرئاسة مع إعلان السيد نصرالله رسميًا دعم ترشيح سليمان فرنجية

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-06

قاسم هاشم للـLBCI: لم نقل إننا سنذهب الى الجلسة بمرشّح واحد.. وقائد الجيش أثبت امكانياته ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-06

قاسم هاشم للـLBCI: قائد الجيش أثبت في موقعه قدرته وامكانيته وكان قائداً فعلياً بكل ما امتلك من امكانيات ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة تماماً والاتصالات مستمرّة للخروج من حالة الجمود التي كنّا نعيشها في الجلسات المتتالية

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-05

اسعد درغام لـ"الأحد مع ماريو": ان لم يجلس القوات والتيار على مستوى قيادي للتحاور في ملف الرئاسة لا يمكن ان ينجح الحوار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
06:14

ماغي فرح تنفي نشرها أي مقال يتناول بري..." عبارات لا يمكن ان تصدر عني"

LBCI
خبر كاذب
06:06

ما صحة وجود فرق في أوراق الـ100 الف ليرة لبنانية؟

LBCI
أخبار لبنان
06:04

حميه وبوشيكيان والحاج حسن: الحوار هو المعبر الأقصر لإنتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية

LBCI
أخبار لبنان
06:02

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:02

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي

LBCI
أخبار لبنان
04:41

جريحان بإطلاق نار في منطقة التل - طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26

تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟

LBCI
منوعات
2023-02-09

يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
15:19

ملف منح الجنسية للاعب الاميركي عمري سبيلمان لتعزيز المنتخب اللبناني لكرة السلة يشهد مزيدا من التقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

مبادرة لدعم رعاية الأطفال حديثي الولادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في موسكو.. ماذا في جعبته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

غمارٌ آخر تخوضُه سيدات..مئات أبدعن في بناءِ مهنة الهندسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

نحن volunteers.. مبادرة من اليونيسف لتشجيع التطوع في صفوف الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مافيات الـvalet تتحكّم بالطرقات.. والموقف قد يصل الى المليوني ليرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ما حقيقة الإشكال مع الطلاب العراقيين في وزارة التربية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

المناصفة مهددة في بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:13

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
01:27

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!

LBCI
أخبار لبنان
07:24

جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

بعد فواتير الكهرباء… إلى تخفيض العدادات در!

LBCI
فنّ
07:01

مفاجأة مميّزة لهيفاء وهبي في قطر... الفيديو يغزو الإنترنت!

LBCI
منوعات
09:29

عقد قران يثير جدلاً... مهر قيمته كيلوغرام من الذهب ومؤخر يساوي مليار يورو! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:43

شهادة وفاة وائل رمضان تحدث بلبلة... ومفاجأة بهويّة من زوّر وفاته!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة