الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ريما سليمان فرنجيه مكرّمة في المعهد الفني الأنطوني: وطننا بحاجة الى شخصية تملك حكمة عميقة وحباً كبيراً لتقوده الى برّ الأمان
أخبار لبنان
2023-03-09 | 10:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ريما سليمان فرنجيه مكرّمة في المعهد الفني الأنطوني: وطننا بحاجة الى شخصية تملك حكمة عميقة وحباً كبيراً لتقوده الى برّ الأمان
ريما سليمان فرنجيه دعت الى الصلاة من أجل أن يصل الشخص الأفضل الى سدة الرئاسة الاولى
أكدت السيدة ريما سليمان فرنجيه أن "وطننا اليوم يمر بظروف استثنائية لكننا شعب يتميز بـ DNA سحري فيه من الإبداع والمحبة والعنفوان والجرأة والمثابرة ما يجعلنا قادرين ان نكون، بوحدتنا وتضامننا، مفتاح الحلّ".
ودعت الى "الصلاة من أجل أن يصل الشخص الأفضل الى سدة الرئاسة الاولى فوطننا يحتاج الى شخصية تمتلك حكمة عميقة وحباً كبيراً لتقود لبنان الى برّ الامان".
وأشارت الى أن "كل امرأة تعطي بلا شروط وتُضحّي وتُحب بلا حدود هي "ايقونة" عائلتها ومجتمعها ووطنها.
كلام السيدة فرنجيه جاء خلال احتفال تكريمها في المعهد الفني الانطوني لمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقديراً لـ"تفانيها في العمل الانساني والاجتماعي والبيئي والثقافي".
وحضر الاحتفال وزيرا الاعلام والثقافة في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ومحمد وسام المرتضى، الاب المدبر غسان نصر ممثلًا الرئيس العام للرهبانية الانطونية المارونية الاباتي مارون ابو جودة، الوزيرة السابقة لميا الدويهي مدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بوعبود، العقيدة بولا نعمان ممثلة قائد الجيش العماد جوزف عون، النقيب الاداري لارا كلاس ممثلة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الملازم الاول كريستيان ابو زيد ممثلة المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري، نقيبة محامي الشمال ماري تيريز القوال، الى شخصيات سياسية واجتماعية واعلامية.
وقالت السيدة فرنجيه: "تأكدت مع الوقت أن كل شيء نعطيه من ذاتنا ينقص الا الحب والمحبة فكل ما اعطينا منهما يتفجر المزيد بداخلنا لنعطي ونعطي اكثر وباعتقادي هذا هو المطلوب".
ورأت أن "مشاكلنا لا تحل الا اذا كنا نحن الدواء والمفتاح شرط ان نعمل بيد واحدة وقلب واحد".
وقالت: "نحن بحاجة لتثبيت لبنان الرسالة التي تحدث عنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني ونطمح للعمل معاً من اجل لبنان الحلم مع حب كبير وشجاعة وكد وتعب وعطاء وعنفوان وتلاقٍ وتواضع لانه من المؤكد اننا كلبنانيين قادرون على احداث كل الفرق بإذن الله".
وبعد ذلك قدم الاب بو عبد للسيدة فرنجية درعا تكريمية، عبارة عن مجسم لخريطة لبنان "لان المرأة تختصر الاوطان كما يقول جبران وجه امي وجه امتي".
كما قدم المعهد ايقونة والدة الاله للمحتفى بها بيد الايقونغراف ماري شمعون تلاه توزيع شهادة للمشاركين في المعرض تحت عنوان "المراة لون وحياة" باشراف الفنان اللبناني التشكيلي غسان محفوظ.
أخبار لبنان
ريما سليمان فرنجيه
تكريم
المعهد الفني الانطوني
الرئاسة
التالي
أسرار الصحف 09-03-2023
ريفي لـ"#حوار_المرحلة": مرشحنا حكمًا ميشال معوض... ولن نصل إلى تسوية رئاسية على طريقة الحزب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-07
السياسة تتحرك في ملف الرئاسة مع إعلان السيد نصرالله رسميًا دعم ترشيح سليمان فرنجية
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-07
السياسة تتحرك في ملف الرئاسة مع إعلان السيد نصرالله رسميًا دعم ترشيح سليمان فرنجية
0
أخبار لبنان
2023-03-06
قاسم هاشم للـLBCI: لم نقل إننا سنذهب الى الجلسة بمرشّح واحد.. وقائد الجيش أثبت امكانياته ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة
أخبار لبنان
2023-03-06
قاسم هاشم للـLBCI: لم نقل إننا سنذهب الى الجلسة بمرشّح واحد.. وقائد الجيش أثبت امكانياته ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة
0
آخر الأخبار
2023-03-06
قاسم هاشم للـLBCI: قائد الجيش أثبت في موقعه قدرته وامكانيته وكان قائداً فعلياً بكل ما امتلك من امكانيات ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة تماماً والاتصالات مستمرّة للخروج من حالة الجمود التي كنّا نعيشها في الجلسات المتتالية
آخر الأخبار
2023-03-06
قاسم هاشم للـLBCI: قائد الجيش أثبت في موقعه قدرته وامكانيته وكان قائداً فعلياً بكل ما امتلك من امكانيات ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة تماماً والاتصالات مستمرّة للخروج من حالة الجمود التي كنّا نعيشها في الجلسات المتتالية
0
آخر الأخبار
2023-03-05
اسعد درغام لـ"الأحد مع ماريو": ان لم يجلس القوات والتيار على مستوى قيادي للتحاور في ملف الرئاسة لا يمكن ان ينجح الحوار
آخر الأخبار
2023-03-05
اسعد درغام لـ"الأحد مع ماريو": ان لم يجلس القوات والتيار على مستوى قيادي للتحاور في ملف الرئاسة لا يمكن ان ينجح الحوار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر كاذب
06:14
ماغي فرح تنفي نشرها أي مقال يتناول بري..." عبارات لا يمكن ان تصدر عني"
خبر كاذب
06:14
ماغي فرح تنفي نشرها أي مقال يتناول بري..." عبارات لا يمكن ان تصدر عني"
0
خبر كاذب
06:06
ما صحة وجود فرق في أوراق الـ100 الف ليرة لبنانية؟
خبر كاذب
06:06
ما صحة وجود فرق في أوراق الـ100 الف ليرة لبنانية؟
0
أخبار لبنان
06:04
حميه وبوشيكيان والحاج حسن: الحوار هو المعبر الأقصر لإنتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية
أخبار لبنان
06:04
حميه وبوشيكيان والحاج حسن: الحوار هو المعبر الأقصر لإنتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية
0
أخبار لبنان
06:02
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي
أخبار لبنان
06:02
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:02
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي
أخبار لبنان
06:02
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي
0
أخبار لبنان
04:41
جريحان بإطلاق نار في منطقة التل - طرابلس
أخبار لبنان
04:41
جريحان بإطلاق نار في منطقة التل - طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
0
منوعات
2023-02-09
يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)
منوعات
2023-02-09
يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
15:19
ملف منح الجنسية للاعب الاميركي عمري سبيلمان لتعزيز المنتخب اللبناني لكرة السلة يشهد مزيدا من التقدم
رياضة
15:19
ملف منح الجنسية للاعب الاميركي عمري سبيلمان لتعزيز المنتخب اللبناني لكرة السلة يشهد مزيدا من التقدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
مبادرة لدعم رعاية الأطفال حديثي الولادة
تقارير نشرة الاخبار
14:22
مبادرة لدعم رعاية الأطفال حديثي الولادة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في موسكو.. ماذا في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في موسكو.. ماذا في جعبته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
غمارٌ آخر تخوضُه سيدات..مئات أبدعن في بناءِ مهنة الهندسة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
غمارٌ آخر تخوضُه سيدات..مئات أبدعن في بناءِ مهنة الهندسة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
نحن volunteers.. مبادرة من اليونيسف لتشجيع التطوع في صفوف الشباب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
نحن volunteers.. مبادرة من اليونيسف لتشجيع التطوع في صفوف الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مافيات الـvalet تتحكّم بالطرقات.. والموقف قد يصل الى المليوني ليرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مافيات الـvalet تتحكّم بالطرقات.. والموقف قد يصل الى المليوني ليرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما حقيقة الإشكال مع الطلاب العراقيين في وزارة التربية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما حقيقة الإشكال مع الطلاب العراقيين في وزارة التربية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
المناصفة مهددة في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:10
المناصفة مهددة في بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:13
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:13
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
2
اقتصاد
01:27
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
01:27
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!
4
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
5
تقارير نشرة الاخبار
13:07
بعد فواتير الكهرباء… إلى تخفيض العدادات در!
تقارير نشرة الاخبار
13:07
بعد فواتير الكهرباء… إلى تخفيض العدادات در!
6
فنّ
07:01
مفاجأة مميّزة لهيفاء وهبي في قطر... الفيديو يغزو الإنترنت!
فنّ
07:01
مفاجأة مميّزة لهيفاء وهبي في قطر... الفيديو يغزو الإنترنت!
7
منوعات
09:29
عقد قران يثير جدلاً... مهر قيمته كيلوغرام من الذهب ومؤخر يساوي مليار يورو! (فيديو)
منوعات
09:29
عقد قران يثير جدلاً... مهر قيمته كيلوغرام من الذهب ومؤخر يساوي مليار يورو! (فيديو)
8
فنّ
06:43
شهادة وفاة وائل رمضان تحدث بلبلة... ومفاجأة بهويّة من زوّر وفاته!
فنّ
06:43
شهادة وفاة وائل رمضان تحدث بلبلة... ومفاجأة بهويّة من زوّر وفاته!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store