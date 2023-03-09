الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"مشروع وطن الإنسان" أكد وجوب إيجاد حلول للودائع: ما يتداول عن عدم وجود ملاءة وسيولة خطير وغير مطمئن
أخبار لبنان
2023-03-09 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"مشروع وطن الإنسان" أكد وجوب إيجاد حلول للودائع: ما يتداول عن عدم وجود ملاءة وسيولة خطير وغير مطمئن
اعتبر المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، أن "التطوّرات الأخيرة حول الاستحقاق الرئاسي تشي بأننا دخلنا مرحلة جديدة عنوانها حرب الخنادق، التي للأسف تستنزف وقتا ثمينا من دون جدوى انتخاب رئيس من أي من الطرفين. وهذا سيحرق عمليا مزيدا من الوقت، ويؤدي إلى مزيد من الانهيار والنزف في مراكز الفئة الأولى ويهدد الكيان برمته".
وقال: "من هنا، لن يكون للبنان رئيس، إلا من ضمن المساحة المشتركة بين جميع الأفرقاء، ينطلق من مشروع إنقاذي جامع متكامل أساسه إعادة بناء مؤسسات الدولة".
ورأى أن "الناس يدورون في حلقة مفرغة يسودها اليأس، فلا يمر أسبوع من دون تسجيل حالات انتحار بين الشباب، وهذا غيض من فيض ما وصل إليه الشعب اللبناني"، وقال: "من هنا، ضرورة لبننة الاستحقاقات والشروع بعملية الإنقاذ. وفي هذا الإطار، يخوض "مشروع وطن الإنسان" غمار ورشة تحضير لاستراتيجيّة تشمل كل القطاعات لإعادة بنائها على أسس متينة. وسيطلق قريبا مؤتمره الدائم، الذي يؤسس لمساحة عمل مشتركة مع جميع الأفرقاء".
وأشار إلى أنه "بانتظار حلحلة الاستحقاقات، من الضروري إيجاد الحلول المنطقية لودائع المواطنين في المصارف"، وقال: "إن الأخبار التي تتحدّث عن عدم وجود الملاءة والسيولة خطيرة وغير مطمئنة، وتتطلب إيجاد حل سريع لا يقوم على تحميل الناس عبء الأزمة المالية، بينما يجب أن تتحمل الدولة والمصارف الجزء الأكبر من الخسائر.".
وحيا "في عيد المعلم، صمود الأساتذة والمعلمين واستمرارهم في أداء واجبهم والتضحية باللحم الحي، رغم كل الصعوبات".
وجدد "دعوة الطاقم السياسي إلى إيجاد حل يجنب القطاع التعليمي الانهيار المطلق ودفع مئات آلاف الطلاب إلى الشارع في أكبر عملية تسرب قسرية للشباب اللبنانيين".
أخبار لبنان
أخبار سياسية
مشروع وطن الإنسان
ودائع
التالي
أسرار الصحف 09-03-2023
ريفي لـ"#حوار_المرحلة": مرشحنا حكمًا ميشال معوض... ولن نصل إلى تسوية رئاسية على طريقة الحزب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
جمعيات المصارف العربية وضعت ورقة إصلاحية تقترح إعادة جدولة الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:01
جمعيات المصارف العربية وضعت ورقة إصلاحية تقترح إعادة جدولة الودائع
0
أخبار سياسية
2023-02-19
سعادة الشامي لـ"الأحد مع ماريو": صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة اصول الدولة وما نقوله إن الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع
أخبار سياسية
2023-02-19
سعادة الشامي لـ"الأحد مع ماريو": صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة اصول الدولة وما نقوله إن الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع
0
اقتصاد
2023-02-17
بيان من جمعية مصارف: الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف
اقتصاد
2023-02-17
بيان من جمعية مصارف: الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف
0
أخبار لبنان
2023-02-16
"مشروع وطن الإنسان" حذر من إعلان لبنان دولة فاشلة
أخبار لبنان
2023-02-16
"مشروع وطن الإنسان" حذر من إعلان لبنان دولة فاشلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر كاذب
06:14
ماغي فرح تنفي نشرها أي مقال يتناول بري..." عبارات لا يمكن ان تصدر عني"
خبر كاذب
06:14
ماغي فرح تنفي نشرها أي مقال يتناول بري..." عبارات لا يمكن ان تصدر عني"
0
خبر كاذب
06:06
ما صحة وجود فرق في أوراق الـ100 الف ليرة لبنانية؟
خبر كاذب
06:06
ما صحة وجود فرق في أوراق الـ100 الف ليرة لبنانية؟
0
أخبار لبنان
06:04
حميه وبوشيكيان والحاج حسن: الحوار هو المعبر الأقصر لإنتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية
أخبار لبنان
06:04
حميه وبوشيكيان والحاج حسن: الحوار هو المعبر الأقصر لإنتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية
0
أخبار لبنان
06:02
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي
أخبار لبنان
06:02
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:02
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي
أخبار لبنان
06:02
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي
0
أخبار لبنان
04:41
جريحان بإطلاق نار في منطقة التل - طرابلس
أخبار لبنان
04:41
جريحان بإطلاق نار في منطقة التل - طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
0
منوعات
2023-02-09
يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)
منوعات
2023-02-09
يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
15:19
ملف منح الجنسية للاعب الاميركي عمري سبيلمان لتعزيز المنتخب اللبناني لكرة السلة يشهد مزيدا من التقدم
رياضة
15:19
ملف منح الجنسية للاعب الاميركي عمري سبيلمان لتعزيز المنتخب اللبناني لكرة السلة يشهد مزيدا من التقدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
مبادرة لدعم رعاية الأطفال حديثي الولادة
تقارير نشرة الاخبار
14:22
مبادرة لدعم رعاية الأطفال حديثي الولادة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في موسكو.. ماذا في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في موسكو.. ماذا في جعبته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
غمارٌ آخر تخوضُه سيدات..مئات أبدعن في بناءِ مهنة الهندسة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
غمارٌ آخر تخوضُه سيدات..مئات أبدعن في بناءِ مهنة الهندسة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
نحن volunteers.. مبادرة من اليونيسف لتشجيع التطوع في صفوف الشباب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
نحن volunteers.. مبادرة من اليونيسف لتشجيع التطوع في صفوف الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مافيات الـvalet تتحكّم بالطرقات.. والموقف قد يصل الى المليوني ليرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مافيات الـvalet تتحكّم بالطرقات.. والموقف قد يصل الى المليوني ليرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما حقيقة الإشكال مع الطلاب العراقيين في وزارة التربية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما حقيقة الإشكال مع الطلاب العراقيين في وزارة التربية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
المناصفة مهددة في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:10
المناصفة مهددة في بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:13
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:13
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
2
اقتصاد
01:27
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
01:27
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!
4
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
5
تقارير نشرة الاخبار
13:07
بعد فواتير الكهرباء… إلى تخفيض العدادات در!
تقارير نشرة الاخبار
13:07
بعد فواتير الكهرباء… إلى تخفيض العدادات در!
6
فنّ
07:01
مفاجأة مميّزة لهيفاء وهبي في قطر... الفيديو يغزو الإنترنت!
فنّ
07:01
مفاجأة مميّزة لهيفاء وهبي في قطر... الفيديو يغزو الإنترنت!
7
منوعات
09:29
عقد قران يثير جدلاً... مهر قيمته كيلوغرام من الذهب ومؤخر يساوي مليار يورو! (فيديو)
منوعات
09:29
عقد قران يثير جدلاً... مهر قيمته كيلوغرام من الذهب ومؤخر يساوي مليار يورو! (فيديو)
8
فنّ
06:43
شهادة وفاة وائل رمضان تحدث بلبلة... ومفاجأة بهويّة من زوّر وفاته!
فنّ
06:43
شهادة وفاة وائل رمضان تحدث بلبلة... ومفاجأة بهويّة من زوّر وفاته!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store