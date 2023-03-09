الصحة: 103 إصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 103 اصابات جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1232828، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة .