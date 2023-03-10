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منيمنة للـLBCI: لا نؤيد أي مرشّح من داخل الاصطفافات القائمة

أخبار لبنان
2023-03-10 | 03:32
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منيمنة للـLBCI: لا نؤيد أي مرشّح من داخل الاصطفافات القائمة
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منيمنة للـLBCI: لا نؤيد أي مرشّح من داخل الاصطفافات القائمة

منيمنة للـLBCI: لا نؤيد أي مرشّح من داخل الاصطفافات القائمة

اعلن النائب ابراهيم منيمنة ان كل المنظومة السياسية اليوم لها مصلحة بافشال تجربة التغييريين، و

عبّرنا عدة مرات أننا لسنا مع ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية ولا نؤيد أي مرشّح من داخل الاصطفافات القائمة ولدينا مواصفات نبحث عنها، وقال: "هناك امور مطلوبة على مستوى الاصلاحات وفي حال المرشح لا تاريخ له يتماشى معها كيف سنتأكد من أنه سيقوم باصلاحات؟"

واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن "التسويات المطلوبة اصبحت اكثر على المستوى الاقليمي، وبالنسبة لنا ترشيح فرنجية من قبل الثنائي شبه معروف ولا اعرف ما الذي تغير ليعلنوه بشكل رسمي."

وتابع: "فكرة التسوية اليوم بالإطار التي كانت تقام فيه سابقاً أي بمعنى التحاصص مرفوضة كلياً، بل المطلوب، تقاطع على رئيس ببرنامج اصلاحي معين". 

أما عن قائد الجيش جوزيف عون الذي يُطرح اسمه، قال: "من مشاكل النظام ان لا آلية للترشح ونحن ضد تعديل الدستور لشخص في العادة بالرغم من انه ليس لدينا مشكلة مع شخص العماد عون" .

وكنواب التغيير، اشار الى انهم ملتزمون بالمعايير التي وضعناها ولدينا نفس التوجّه ولكن كلّ منا يعبّر بطريقته.

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