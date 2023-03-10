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البعريني للـ LBCI: لن نقاطع أي جلسة

أخبار لبنان
2023-03-10 | 03:46
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البعريني للـ LBCI: لن نقاطع أي جلسة
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البعريني للـ LBCI: لن نقاطع أي جلسة

البعريني للـ LBCI: لن نقاطع أي جلسة

اعلن النائب وليد البعريني انهم كتكتل لن يقاطعوا أي جلسة انتخابية، قائلا: "نحن مع انتخاب رئيس يتمكن من القيام بإجماع، وتأمين النصاب والاصوات الكافية، ولن نقاطع أي جلسة".

وشدد خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI على ان الرئيس يجب ان يتمتع ببرنامج اصلاحي، مضيفا بأن القرار مرتبط باللحظة الحاسمة و"لم نسمع من السعوديّة صراحة أي موقف رافض لأي مرشّح"، كما اشار، وأن "القوى المسيحيّة التي لا تملك حظوظًا بالوصول الى الرئاسة تعطّل مسار انتخاب رئيس للجمهوريّة".

ورأى ان اعلان ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية من قبل الثنائي الشيعي هو معروف، وقال: ""أنا بشكل شخصي أؤيّد سليمان فرنجيّة وأراه شخص قادر على خدمة لبنان بشكل إيجابي من خلال علاقاته الداخلية والخارجيّة ولكنني ملتزم بقرار التكتّل."

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