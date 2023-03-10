المجتمع المدني وممثلوه في 3RF ومنظمات القطاع الخاص: لتحالف قوي يدعم مبادرات تعزز الحوكمة ومنصة التفتيش المركزي IMPACT

اعلن المجتمع المدني، ممثليه في 3RF ومنظمات القطاع الخاص انه في "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" (3RF)، نُعرب عن قلقنا إزاء المحاولات التي تهدف إلى زعزعة مكانة التفتيش المركزي والمنصّة الرقابية البلدية/الوزارية للتقييم والتنسيق والمتابعة (منصّة IMPACT) في لبنان. وندعو إلى إنشاء تحالف قويّ وواسع النطاق لدعم المبادرات التي تُعزِّز الحوكمة الفعّالة والقائمة على التعاون.

ونودّ تسليط الضوء على نجاح مبادرة IMPACT التي قدّمت أداءً رائدًا في الرقابة الرقمية على عمل الإدارات المركزية والبلديات، كما نسّقت الاستجابة لمواجهة فيروس كوفيد-19 وساعدت في ضمان التوزيع العادل للّقاحات ومُساعدات الحماية الاجتماعية في إطار "برنامج شبكة الأمان الاجتماعية" (ESSN) المُموَّل من البنك الدولي. ونؤكّد أنَّ نجاح مبادرة IMPACT ليسَ إلّا دليلًا على أنَّه من الممكن إحداث التغيير واتّباع نهج هادف في إدارة الأداء وترسيخ ثقافة النزاهة والخدمة في الأنشطة العامّة".

ودعوا جميع الأطراف للوقوف إلى جانب أيّ جهة تعمل على توسيع هذه المبادرات المبتكرة تعزيزًا للرقابة الفعّالة والمساءلة، ما يُشكِّل دافعًا وحافزًا للتغيير في بلدنا.

وناشدوا وسائل الإعلام وكلّ الجهات المعنيّة الأخرى للوقوف إلى جانب موظّفي القطاع العام الأكفّاء الذين ما زالوا مُتمسّكين بوظائفهم في الدولة، والدفاع عنهم وتقديم الدعم لهم، كما ندعوهم إلى ضرورة التنبُّه والحذر من حملات التضليل.

ودعوا جميع أفراد المجتمع المدني وموظّفي القطاع العام الذين يتحلّون بالنزاهة إلى الوقوف بثبات إلى جانب هذه المبادرة وغيرها من المبادرات المماثلة التي تسعى إلى تعزيز الحوكمة المنفتحة والقائمة على التعاون.

واعلنوا التوجُّه إلى إنشاء لجنة لمتابعة تطوير منصّة IMPACT والإشراف عليها وقطع الطريق أمام أيّ خطّة سياسية تُحاوِل النَّيْل من هذه المبادرة البنّاءة.