جريحان بإطلاق نار في منطقة التل - طرابلس

جريحان بإطلاق نار في طرابلس



اقدم مجهولان على متن دراجة نارية في محلة التل - اشارة الروكسي في طرابلس، على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "ع.خ" فاصيب اصابة مباشرة، كما اصيب المدعو "ز.ك" عن طريق الخطأ، وفر مطلقا النار الى جهه مجهولة.



وتم نقل الجريحان الى مستشفى الاسلامي في طرابلس بواسطة سيارة مدنية، وحضرت على الفور العناصر الامنية والمختصة واجرت تحقيقا في مكان الحادث، والعمل جار على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهما.