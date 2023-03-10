أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومشاريع التعاون مع البنك الدولي على طاولة السراي

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني ترافقه مديرة الوكالة الجديدة في لبنان دوروثي كلاوس، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والخطة الوطنيية في لبنان للنظر في ما يمكننا تقديمه إلى واحد من أكثر المجتمعات عوزًا في البلاد.



وأوضح لازاريني أن الخطة الوطنية هي خطة شاملة للنظر في كيفية تحسين وضع اللاجئين الفلسطينيين والوضع في المخيمات، وكذلك تعزيز المزيد من اعتمادهم على النفس، وكيفية توفير فرص عمل لتحسين أوضاعهم



وشارك في اللقاء رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن، ومستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي وتناول البحث وضع الوكالة في لبنان، وضرورة دعمها اضافة إلى الدعم المشترك لاستراتيجية لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني للجوء الفلسطيني في لبنان.



في سياق آخر، بحث الرئيس ميقاتي مع وفد من البنك الدولي في مشاريع التعاون المشتركة.



وضم وفد البنك الدولي نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه، في حضور مستشاري ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.