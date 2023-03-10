حميه وبوشيكيان والحاج حسن: الحوار هو المعبر الأقصر لإنتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية

اجتماع لحميه وبوشيكيان والحاج حسن



عقد في وزارة الاشغال العامة والنقل اجتماع بين كل من وزراء الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن في حكومة تصريف الأعمال، وكانت جولة افق عامة حول اخر التطورات الراهنة على الصعيد الوطني في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.



واكد الوزراء المجتمعون أن الحوار بين اللبنانيين هو الطريق والمعبر لإنتخاب رئيس الجمهورية كمحطة محورية لإنتظام الحياة السياسية والبدء بمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد يوم.



ولفتوا الى ان العمل الدؤوب والمستمر داخل الوزارات لمحاولة تلبية حاجات المواطنين لا يمكنه ان يكون بديلاً الى ما لا نهاية لمعالجة القضايا الملحة للناس، قائلين: "الحل الأمثل يكون من خلال العمل السريع لبدء الحوار لإنتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن ووضع خطة انقاذية تنتشل البلد من ازماته".