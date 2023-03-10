وقفة احتجاجية لأطباء الجامعة اللبنانية المقيمين والمتمرنين

وقفة احتجاجية لأطباء الجامعة اللبنانية..



نفذَ أطباءُ الجامعةِ اللبنانية المقيمين والمتمرنين وِقفةً احتجاجيةً بالتزامنِ مع إضرابِهم عن العملِ في المستشفياتِ والذي دخلَ يومَهُ الثالث للمطالبةِ بحقوقِهم المادية.