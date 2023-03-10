الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الفرزلي يكشف ماذا قال له بري عن ترشيح فرنجية...

أخبار لبنان
2023-03-10 | 08:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الفرزلي يكشف ماذا قال له بري عن ترشيح فرنجية...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الفرزلي يكشف ماذا قال له بري عن ترشيح فرنجية...

الفرزلي يكشف ماذا قال له بري عن ترشيح فرنجية...

اعلن نائب رئيس المجلس السابق ايلي الفرزلي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "حاولت كالعادة مع الرئيس نبيه بري ان استطلع منه الاسباب الموجبة التي أملت عليه الحديث الذي نشرته جريدة الاخبار والذي تضمن تأييده لفكرة ترشيح الوزير سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية فاجأني دولته بالقول وهو محق بذلك "انه مرشحي منذ العام 2016 انا أيدته في الترشيح وانه ليس في الامر الجديد في دعم ترشيح أو عزم أو او نية الوزير فرنجية بالترشح وهو الذي أبدى هذه الرغبة من على منبر الصرح البطريركي. وكان لابد لي من ان اؤكد قناعاتي السابقة بأن هذا الرجل يستطيع ان يلعب دورا إيجابيا في لم شمل البلد وتوحيده وتأمين كل الطلبات التي تحتاجها سيادة البلد والتي ترسل الطمأنينة في قلوب اللبنانيين".
 
أضاف الفرزلي :"الرئيس بري قال أنا من الذين ذهبت وطالبت خلال كلمتي في افتتاح مبنى السفارة الايرانية الجديدة في بيروت لأطل على الإيرانيين وغيرهم ، بكلام أطالب فيه بلم الشمل للمنطقة برمتها وخصوصا العلاقات السعودية الإيرانية وطالبت بذلك وشددت عليه، ونحن اليوم نفاجأ، انه بدعوة من الرئيس الصيني وبدعم منه انتهت مسألة الخلافات وعودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات بما فيها السياسية والإقتصادية والاجتماعية وهو ما قد ينعكس خيرا على المنطقة برمتها. وأضاف هذا الامر هو المطلوب للبنان. لم الشمل اللبناني إنعكاس للم الشمل على مستوى المنطقة والوزير فرنجية قادر بطريقة أو بأخرى ونتيجة الثقة المتجسدة به كشخص يملك الحرية الكاملة في التحرك نتيجة الثقة بشخصه وقد أطل سماحة السيد حسن نصر الله أيضا ليقول انه ليس مرشح "حزب الله" ولكننا نحن مع الرئيس بري في دعمه لترشيح الوزير فرنجية وكل ما نطلبه منه حماية ظهر المقاومة،أي أنه اعطى الفسحة اللازمة له وكصاحب كتلة نيابية وازنة في المجلس النيابي بان يأخذ القرارات اللازمة لصياغة العلاقات التي يراها مناسبه من أي كان من الجهات المحلية او الاقليمية وخصوصا العربية وبشكل خاص العربية السعودية وهذا الامر نعود لنؤكد عليه بان الغاية هي استقرار البلد وسلامته".
 
البنك الدولي
واستقبل بري وفدا من البنك الدولي ضم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كارية بلحاج قدم لرئيس المجلس شرحا لمشاريع البنك الدولي في لبنان .

أخبار لبنان

آخر الأخبار

نبيه بري

عين التينة

ايلي الفرزلي

LBCI التالي
أسرار الصحف 10-03-2023
مبادرة لدعم رعاية الأطفال حديثي الولادة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-03-07

الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-13

الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير المصري ياسر علوي والسفير القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-08

مرشحان معلنان لرئاسة الجمهورية ...فهل من معايير تحددها عين التينة للدعوة الى جلسة انتخاب؟

LBCI
صحف اليوم
2023-03-03

الطريق إلى قصر بعبدا لا يبدأ من حارة حريك أو من عين التينة (نداء الوطن)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فريز لبنان أطيب من الأجنبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هل يعيق توفّر الاعتمادات المالية إجراء الانتخابات البلدية؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-03-09

السفير السعودي سيستكمل لقاءاته... من ستشمل؟ (الاخبار)

LBCI
فنّ
05:48

عاصي الحلاني يحضن ابنته ماريتا: "رمز جميل وملهمة لكل إبداع"

LBCI
أخبار لبنان
03:21

ميقاتي: علاقاتنا مع الكثير من الدول ​تعرضت للاهتزاز.. ولدينا اجراءات لجعل سلسلة التوريد التجارية أكثر أمانًا

LBCI
اخبار البرامج
2023-03-09

ريما تطلب العودة لطليقها الذي كان يعنّفها في "أحمر بالخط العريض"... كيف انتهت المواجهة بينهما!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هل يعيق توفّر الاعتمادات المالية إجراء الانتخابات البلدية؟

LBCI
امن وقضاء
13:20

الدشم والمسلحون في مخيم عين الحلوة ... هل يسبق الاشتباك تسليم القاتل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

استهداف الكتيبة الفرنسية في بيروت الى الواجهة بعد ٤٠ عاما ؟

LBCI
أخبار دولية
13:11

قناة الـ CNN الاميركية تجري مقابلة مع معتقل أميركي في السجن بإيران.. لماذا؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

كيف عادت العلاقات بين السعودية وايران؟

LBCI
أخبار دولية
13:07

شهر العسل بين السعودية وايران بدأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائية 10-03-2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
11:38

ارتفاع دولار منصة صيرفة

LBCI
اقتصاد
01:27

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
09:53

ارتفاع طفيف بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
10:34

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز ونفت وجود نقص في مادة الطحين

LBCI
خبر عاجل
06:59

بعد انقطاع العلاقات بين السعودية وايران لسنوات... اتفاق على استئنافها واعادة فتحِ سفارتيهما

LBCI
خبر عاجل
07:25

الحلبي: تحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية بدوامي قبل وبعد الظهر

LBCI
خبر عاجل
10:13

نصرالله عن الإتفاق السعودي - الإيراني: تطور مهم ولو سار في مساره الطبيعي من الممكن ان يفتح أفاقا في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:44

بيان سعودي إيراني صيني: اتفاق استئناف العلاقات يتضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة