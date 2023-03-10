بوحيبب اتصل بنظيره القبرصي مهنئا... وتشديد على أهمية العلاقات التاريخية المتجذرة وأواصر الصداقة بين البلدين

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب اتصالا هاتفيا بنظيره القبرصي كوستانتينوس كومبوس هنأه فيه على "تعيينه في منصبه الجديد".



وشدد بو حبيب وكومبوس على "أهمية العلاقات التاريخية المتجذرة وأواصر الصداقة بين البلدين والشعبين، والإيمان المشترك بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي".