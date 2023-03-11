أبو ناضر للـLBCI: ثمة تناغم بين الجو الفرنسي والجو الذي يخلقه حزب الله في ما خص فرنجية

أبو ناضر للـLBCI: ثمة تناغم بين الجو الفرنسي والجو الذي يخلقه حزب الله في ما خص فرنجية



نقل رئيس جمعية نورج فؤاد أبو ناضر عن الفرنسيين قولهم أنّ بين خياريّ الفوضى أو رئيس تيار المرده سليمان فرنجية يختارون فرنجيّة.



ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى تناغم بين الجو الفرنسي والجو الذي يخلقه حزب الله في ما خص سليمان فرنجية.

ورأى أننا بحاجة أن نجلس ونتحاور، مشدّداً على أنّ الحوار ضروري لانتخاب رئيس، قائلاً: "يجب أن يكون الحوار على الأقل مسيحياً مسيحياً".



واعتبر أنّ الرئيس المقبل يجب أن يكون لديه خطة أساسية لجمع اللبنانيين.



وشدّد على أنّ مشكلتنا أننا ننتظر الحل من الخارج في حين علينا الإعتماد على أنفسنا والتصرف بغير هذه الطريقة.