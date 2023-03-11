قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟

قتلى وجرحى في حريق في مبنى بسد البوشرية



سقط 4 قتلى جراء اندلاع حريق كبير صباحا في مبنى رابيل في الشارع المتفرع من شارع سوق الصيغة في سد البوشرية وتم نقلهم إلى مستشفيات الارز، الجعيتاوي ومار يوسف.

وفي التفاصيل، وقع إشكال وتضارب في الطابق السابع من المبنى بين عدد من الفتيات الإفريقيات، تطور الى رمي عدد منهم الى جانب شاب سوري مجهول الهوية عن شرفة الطابق السابع الى الطابق السادس.



وبعد الحادثة رمت احداهن نفسها من الطابق السادس الى الطبقة الارضية وتوفيت على الفور. وخلال الاشكال والتضارب تحدثت المعلومات عن اشعال بعضهم النار في رفاقه ما ادى الى وفاة فتاتين احتراقاً ونقل ثلاثة من جنسيات افريقية الى المستشفيات توفيت واحدة منهم في وقت لاحق كما تم نقل لبناني ايضاً الى المستشفى.



وقد حضرت عناصر القوى الأمنية من فصيلة الجديدة، وخبير حرائق في الدفاع المدني للكشف على المبنى.

القوى الأمنية خابرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التي كلفت مكتب الحوادث في قوى الأمن الداخلي التحقيق بالحادث وحولت الملف الى تحري الجديدة.