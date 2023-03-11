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3 قتلى و4 جرحى في حريق في مبنى بسد البوشرية

أخبار لبنان
2023-03-11 | 04:12
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3 قتلى و4 جرحى في حريق في مبنى بسد البوشرية
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3 قتلى و4 جرحى في حريق في مبنى بسد البوشرية

قتلى وجرحى في حريق في مبنى بسد البوشرية

سقط 3 قتلى و4 جرحى جراء اندلاع حريق كبير صباحا في مبنى رابيل في الشارع المتفرع من شارع سوق الصيغة في سد البوشرية.

وتم نقلهم إلى مستشفيات الارز، الجعيتاوي ومار يوسف، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في المتن.

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