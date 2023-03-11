ميقاتي يتّصل بالسوداني.. ويعرب عن أسفه لـ"إساءة معاملة عدد من الطلبة العراقيين"

السوداني يتلقى اتصالاً من نظيره اللبناني



أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال اتصاله برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن أسفه لما حصل من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان.



وأكّد اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم.

بدوره، أكد السوداني ثقته في مسعى الحكومة اللبنانية لرعاية متطلبات الطلبة العراقيين في لبنان، وقدّم شكره لميقاتي لقاء الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أبدتها السلطات اللبنانية.