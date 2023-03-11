فنيش: نواجه أزمة إنتخاب رئيس للجمهورية ولنجلس ونتحاور وبمصلحتنا الوطنية

فنيش: نواجه أزمة إنتخاب رئيس للجمهورية ولنجلس ونتحاور وبمصلحتنا الوطنية

شدد النائب السابق محمد فنيش على أننا اليوم نواجه أزمة إنتخاب رئيس للجمهورية، مشددًا على إنه إذا ما استمر البعض في رهانه وحساباته الخاطئة، فهذا يعني أن يتحمل مسؤولية إطالة الأزمة.



وقال فنيش: "تعالوا لنجلس سويًا ونتحاور ونفكر بحساباتنا الداخلية وبمصلحتنا الوطنية دون أن يكون هناك إستقواء لأن هذا الإستقواء لن يعود بالنفع على أحد بل سيأتي بالضرر على اللبنانيين."