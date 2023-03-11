فوز وزارة السياحة عن حملتها "أهلا بهالطلة" بجائزة أفضل حملة ترويجية عربية في برلين

فوز وزارة السياحة عن حملتها "أهلا بهالطلة" بجائزة أفضل حملة ترويجية عربية في برلين

أعلن الاتحاد العربي للإعلام السياحي اليوم الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين، الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي للعام 2023، على هامش فعاليات أهم حدث سياحي عالمي، وهو بورصة برلين للسياحة (ITB)، وتشارك فيها أكثر من 150 دولة من خلال 10 آلاف جهة عرض.



واستضاف جناح المملكة الأردنية الهاشمية فعاليات الاحتفال، وأعلن وزير السياحة والآثار الأردني أسماء الفائزين بحضور مسؤولي منظمة السياحة العالمية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للإعلام السياحي الدكتور سلطان اليحيائي، وعدد من وزراء السياحة والسفراء، فضلا عن عدد كبير من المهتمين بقطاع السياحة.



وجوائز "الإعلام السياحي العربي"، أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية، إضافة إلى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.



وأعلن وزير السياحة والآثار في الأردن، أسماء المبدعين الفائزين بالجوائز، خلال احتفال أقيم في معرض بورصة السياحة العالمية ببرلين، تمهيدا لتكريم الفائزين الذي ستستضيفه إحدى المدن العربية وسيتم إعلان تفاصيله لاحقا. وشهد الاعلان حضور محافظ جنوب سيناء المصرية اللواء خالد فودة ورئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات.



وفاز موقع "رواد من بلاد الأرز" اللبناني بجائزة أفضل موقع إلكتروني عربي للسياحة العربية، وفازت وزارة السياحة اللبنانية عن حملتها "أهلا بهالطلة" بجائزة أفضل حملة ترويجية عربية. ‏‎



وفي التفاصيل، تصدرت سلطنة عمان ومصر والسعودية والإمارات الدول الفائزة بالجوائز بمختلف فئاتها للعام 2023. وفاز بشخصية رجل التراث العربي الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ذهبت شخصية العام السياحية إلى السيد ياسين حمادي وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري.



‏ونالت مديرة عامة هيئة التراث السعودية بمنطقة الرياض فاطمة العثمان لقب الشخصية القيادية للهيئات التراثية العربية، ونال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمصر عمرو القاضى جائزة أفضل مدير تنفيذي لهيئة سياحية عربية، بينما فاز رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات بجائزة أفضل شخصية في الهيئات السياحية العربية.



وفيما فاز مدير عام منتجع مارينا وادي الدوم بالعين السخنة بمصر حازم خطاب بجائزة أفضل إدارة فندقية عربية، وفازت مدينة شرم الشيخ المصرية بجائزة أفضل مدينة تدعم السياحة المستدامة، كما فازت أيضًا بجائزة أفضل فعالية عربية للسياحة المستدامة لاستضافتها "مؤتمر كوب 27".



وحصدت مدينة خور فكان بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل وجهة سياحية عربية لعام 2023. وفاز مهرجان البشائر لسباقات الهجن العربية في سلطنة عمان بجائزة أفضل مهرجان سياحي عربي، ومنحت جائزة خاصة من لجنة التحكيم للمهرجان الرياضي السياحي العالمي كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر.



وفي قطاع الشركات ووكالات السفر والسياحة، نجحت شركة "إيڤا" بالكويت في أن تفوز بجائزة أفضل وكالة سفر وسياحة تدعم السياحة العربية، وفاز تطبيق "تربز" من المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل تطبيق لحجوزات السفر والطيران، بينما فاز فندق رويال تيوليب مسقط بسلطنة عمان بجائزة أفضل فندق ملائم للأسرة العربية.



وفازت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية بجائزة أفضل صحيفة عربية في التغطيات الصحافية والتقارير المتخصصة، وفاز الصحافي محمد شرابي من صحيفة "الأهرام" بجمهورية مصر العربية بجائزة افضل حوار صحافى عن حواره مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية. وفاز تحقيق "تلفريك عجلون" لكل من شذى عساف وعوني الداوود من صحيفة "الدستور" بالمملكة الأردنية الهاشمية بجائزة أفضل تحقيق صحافي سياحي، وفاز الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي من صحيفة "الرؤية" بسلطنة عمان بجائزة أفضل مقال صحفي، كما فازت صحيفة "الرؤية" العمانية بجائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل صحيفة داعمة للاعلام السياحي، ونال فاضل عباس المياحى من العراق جائزة أفضل لقطة سياحية، وفاز تقرير "سقطرى.. الجزيرة المباركة" لأكرم محمد الجولحي من مجلة السياحة اليمنية بجائزة أفضل تقرير صحفي.



‏‎وفاز برنامج "السياحة في موريتانيا" للمصورة العالمية إيلينا ليفون بجائزة أفضل برنامج تسجيلى مصور، ‏‎كما فاز البرنامج التليفزيوني "المجلة السياحية" عن حلقة مرسى علم من تقديم محمد عبد الله وإخراج على العطار من إنتاج قناة النيل للأخبار بجمهورية مصر العربية بجائزة أفضل برنامج تلفزيوني سياحي، وفاز بجائزة أفضل برنامج إذاعى برنامج "سواح" عن حلقة المتحف الكبير من إعداد وتقديم محمد أيمن وإنتاج إذاعة "راديو مصر" بجمهورية مصر العربية.



بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لبرنامج "شواهد وشوامخ فى مواجهة المحتل" من إعداد وتقديم خالد الدباس وإنتاج إذاعة صوت فلسطين من رام الله بفلسطين.



‏‎وفي فئة السوشيال ميديا ومنصاتها المتنوعة، فاز خبيب كواس من الجزائر بجائزة أفضل محتوى سياحي على فيسبوك، وفاز ذيب العتيبي من المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل محتوى على تيك توك، فيما ذهبت جائزة أفضل محتوى سياحي على يوتيوب قناة الحالم The Dreamer Wild And Free من تونس، وحازت وزارة السياحة والآثار الأردنية جائزة أفضل حساب فيس بوك للهيئات السياحية.



وفازت وزارة السياحة السعودية بجائزة أفضل حساب انستغرام للهيئات السياحية. ‏‎وفاز موقع "رواد من بلاد الأرز" اللبناني بجائزة أفضل موقع إلكتروني عربي للسياحة العربية، وفاز أحمد المطوع من المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل محتوى سياحي على تويتر. وفاز حكيم النوشان من السعودية بجائزة أفضل محتوى سياحي على "سناب شات"، وفاز موقع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمصر بجائزة أفضل موقع إلكتروني لهيئة سياحية عربية، وفازت وزارة السياحة اللبنانية عن حملتها "أهلا بهالطلة" بجائزة أفضل حملة ترويجية عربية. ‏‎وفازت بجائزة أفضل حملة ترويجية للهيئات السياحية العربية الشركة العمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" من سلطنة عُمان.



‏‎وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي المُنظِّم للجوائز، إن الفائزين شخصيات ومؤسسات لها جهود بارزة ومتميزة في صناعة السياحة من مختلف الدول العربية، مشيرا إلى أن لجنة الجوائز في هذه السنة حرصت على وضع معايير لاختيار الأفضل دائما في تلك الجوائز التي أضحت الأهم على مستوى الوطن العربي.



وأوضح اليحيائي أن الإعلان عن الجوائز خلال بورصة برلين السياحية- الحدث السياحي الأضخم بالعالم- يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها الجوائز على مستوى العالم، والتي أصبحت مثالًا لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي. وأكد أن تتويج الفائزين بجوائز الإعلام السياحي جاء بعد تقييم من لجنة تحكيم متخصصة.



