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سعيد للـLBCI: الاتفاق السعودي - الإيراني فتح آفاقاً جديدة بالمنطقة.. والمطلوب منا حوار لبناني - لبناني مرجعيته الدستور وإتفاق الطائف

أخبار لبنان
2023-03-12 | 04:39
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سعيد للـLBCI: الاتفاق السعودي - الإيراني فتح آفاقاً جديدة بالمنطقة.. والمطلوب منا حوار لبناني - لبناني مرجعيته الدستور وإتفاق الطائف
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سعيد للـLBCI: الاتفاق السعودي - الإيراني فتح آفاقاً جديدة بالمنطقة.. والمطلوب منا حوار لبناني - لبناني مرجعيته الدستور وإتفاق الطائف

سعيد للـLBCI: الاتفاق السعودي - الإيراني فتح آفاقاً جديدة بالمنطقة..

أكد النائب السابق فارس سعيد أن "لبنان جزء لا يتجزأ من المنطقة خصوصاُ في هذه اللحظة أي إعادة ترسيم النفوذ السياسي للقوى الاقليمية في المنطقة ينعكس على لبنان بشكل كبير وهذا تطور كبير".

وحول الاتفاق السعودي - الايراني، قال سعيد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "بحسب المسؤول عن الأمن القومي بالبيت الأبيض الولايات المتحدة كانت متابعة لكلّ مجريات المفاوضات حتى الوصول الى اعلان عن اتفاق حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران"، لافتاً الى أن "انعاكاسته المباشرة من المنتظر أن تظهر في اليمن في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية على مستوى الملف النووي".

ورأى أن "هذا الاتفاق فتح آفاقاً جديدة بالمنطقة وكلبنانيين علينا ان نستقبل هذه المرحلة التي هي منعطف كبير".

في سياق آخر، اعتبر سعيد أنه "لا شك أن السيد حسن نصرالله كان يقدّر أن ثمة حدث سيحصل في المنطقة ومن هنا أتى ترشيح سليمان فرنجية
".

وكشف أن "الفرنسينن تحدثوا عن نواف سلام رئيسًا للحكومة وسليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية وردّ السعودية لم يكن رفضًا "، مشيراً الى أن "الموقف السعودي واضح وهم وضعوا المعايير التي يعتبرونها أساسية لتحسين العلاقات مع لبنان ".

وشدد سعيد على أنه "لا يمكن أن يستمر لبنان بجيشين والمطلوب منا حوار لبناني - لبناني مرجعيته الدستور وإتفاق الطائف".

وفي الملف الرئاسي، رأى سعيد ان "الخيار المطروح اليوم هو إما خيار لبناني عربي أفضل من يجسّده ميشال معوض وإما تثبيت النفوذ الإيراني في لبنان عبر سليمان فرنجية"، لافتاً الى ان "ميشال معوض يخوض المعركة بجدارة ".

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