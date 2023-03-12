الراعي: الجرم الذي يرتكبه نواب الأمة هو عدم إنتخاب رئيس للجمهورية

الراعي: الجرم الذي يرتكبه نواب الأمة هو عدم إنتخاب رئيس للجمهورية

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الجرم الذي يرتكبه نواب الأمة هو عدم إنتخاب رئيس للجمهورية بسبب الفيتوات على هذا أو ذاك ممن تطرح أسماؤهم للترشيح.



وسأل: "من أين حق الفيتو؟ ومن أين الحق في فرض شخص؟ فإذا شئتم الحوار، فتعالوا بتجرد واطرحوا حاجات البلاد اليوم داخليًا وخارجيًا، وصوتوا يوميًا كما يقتضي الدستور فيتم إنتخاب الرئيس الأحسن والأفضل في الظروف الراهنة."



وأكد أن الجرم الذي يرتكبونه هو إفقارهم الشعب يومًا بعد يوم وقتله بتجويعه ومرضه وحرمانه وإنتحاره وإذلاله وإقحامه على هجرة الوطن، والجرم هو تفكيكهم أوصال الدولة ومؤسساتها الدستورية وإداراتها العامة، وهو إهمال وهدر مداخيل الدولة في الإدارات والمرافىء البحرية والمطار وأبواب التهريب."



ورحب الراعي بالتقارب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية واستعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما بعد انقطاع دام ست سنوات بسبب عدم إحترام سيادة كل من البلدين والتدخلات في شؤونها الدخلية، الأمر الذي وتر العلاقات والأجواء الداخلية والإقليمية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وبعض بلدان الخليج.



وتمنى أن تحصل هذه الخطوة عندنا في لبنان وصولًا إلى استعادة هويته الطبيعية أي حياده وتحييده عن الصراعات والنزاعات والحروب الخارجية لكي ينصرف إلى الدفاع عن القضايا العربية المشتركة وحقوق الشعوب والعدالة والسلام لكي يكون مكان التلاقي وحوار الأديان والحضارات، وهذه دعوته التاريخية.