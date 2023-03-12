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الحاج حسن: انتخاب الرئيس هو مفتاح الدخول إلى كل المعالجات التي استفحلت
أخبار لبنان
2023-03-12 | 07:19
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الحاج حسن: انتخاب الرئيس هو مفتاح الدخول إلى كل المعالجات التي استفحلت
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الحاج حسن: انتخاب الرئيس هو مفتاح الدخول إلى كل المعالجات التي استفحلت
الحاج حسن: انتخاب الرئيس هو مفتاح الدخول إلى كل المعالجات التي استفحلت
تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن عن الاتفاق السعودي الايراني، واكد ان "ما انتهت اليه الاتفاقيات هو مسار خير ولمصلحة المنطقة".
أما في الداخل، فشدد الحاج حسن على ان "انتخاب الرئيس هو مفتاح الدخول إلى كل المعالجات التي استفحلت"، وقال إن "لكل منا مرشحه ولن يستطيع احد منا ان يؤمن ستة وثمانين صوتا ما لم يحصل تفاهم وطني".
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