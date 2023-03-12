الصحة تفتح تحقيقًا حول حادثة مستشفى راغب حرب

الصحة تفتح تحقيقًا حول حادثة مستشفى راغب حرب



أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أنه "بناء على توجيهات وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، باشرت مديرية العناية الطبية في الوزارة بالتحقيق في الحادثة التي حصلت صباح اليوم في مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية. وفي انتظار نتائج التحقيق يبنى على الشيء مقتضاه".