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نقابة المستشفيات تستنكر الإعتداء على مستشفى راغب حرب
أخبار لبنان
2023-03-12 | 07:46
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نقابة المستشفيات تستنكر الإعتداء على مستشفى راغب حرب
نقابة المستشفيات تستنكر الإعتداء على مستشفى راغب حرب
إستنكرت نقابة المستشفيات في لبنان بشدة الإعتداء غير المبرر الذي طال مستشفى راغب حرب في تول - النبطية فجر اليوم في 12/ 3/ 2023 وقد أفضى إلى إقفال قسم الطوارىء فيه أمام المرضى بعد تحطيم معظم المعدات والمستلزمات الطبية في القسم وغرف الأطباء والمعاينة.
وكررت النقابة مناشدتها بإبعاد المستشفيات المستمرة في خدماتها خلال هذه المرحلة الضاغطة إقتصاديًا وماليًا بكل طواقمها الطبية والتمريضية والإدارية عن كل أعمال العنف وردات الفعل غير المنضبطة متفهمة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها قسم كبير من اللبنانيين، مطالبة بتأمين الحماية اللازمة للمستشفيات وبملاحقة المعتدين وإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين في القطاع.
أخبار لبنان
نقابة المستشفيات في لبنان
مستشفى راغب حرب
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