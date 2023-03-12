بعد اكتشاف حفرة على جسر المشاة المقابل للسيتي مول محلة نهر الموت.. وزارة الأشغال تكشف على الجسر

وزارة الأشغال تكشف على الجسر



اكتشف المارّة على جسر المشاة المقابل للسيتي مول محلة نهر الموت، حفرةً كادت تتسبب بوقوع من لا يلاحظ وجودها نحو الاتوستراد.



وقد تبين ان شاحنةً حديد بحمولة زائدة مرت تحت الجسر وعلقت به ما ادى الى ظهور هذه الفجوة.



وكشفت وزارة الأشغال على الجسر الحديدي بالتعاون مع بلدية الجديدة وادارة السيتي مول، وعالجت اليوم مكانها ليعود الجسر آمناً.



