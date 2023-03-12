إدارة مستشفى الشيخ راغب حرب: لمحاسبة المعتدين على قسم الطوارىء

إدارة مستشفى الشيخ راغب حرب: لمحاسبة المعتدين على قسم الطوارىء



أوضحت إدارة مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في بيان أنه بتاريخ 11-3-2023 أحضر المريض ع. ي إلى قسم الطوارىء في مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي إثر وعكة صحية، وبعد الفحص الشامل تم تقديم الواجب الطبي المتعلق بحالة المريض وفق البروتوكولات والآليات الطبية العلمية المعتمدة، وبعد وفاته تعرض قسم الطوارئ لإعتداء همجي بالهجوم والتكسير، مما أدى إلى ترويع المرضى وأهلهم والطاقم الطبي والتمريضي وخسائر مادية كبيرة أخرجت قسم الطوارىء من الخدمة.



وإذ تمنت إدارة المستشفى الرحمة للفقيد الراحل متقدمة بالعزاء لأهله ومحبيه، أسفت لحصول هذا الإعتداء في ظل ما يقدمه المستشفى والجسم الطبي والتمريضي من تضحيات من أجل معالجة آلام أهلنا الأعزاء وبلسمتها، وقد أحلنا المسألة على الجهات القضائية المختصة، وسنطالب بمحاسبة المعتدين لتجنب إعتداءات متكررة مماثلة والحفاظ على هذا الصرح الطبي المعطاء الذي سيبقى دائمًا في خدمة أهلنا الأعزاء.