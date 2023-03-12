الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ذكرى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: فك الاضراب

أخبار لبنان
2023-03-12 | 15:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: فك الاضراب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: فك الاضراب

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: فك الاضراب

اعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان ، انه "بعد تخطي اضراب الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي عتبة الشهرين بصولات وجولات من الاعتصامات المركزية أمام وزارة التربية والمناطقية في المحافظات رفضًا للظلم الذي ألحقه وزير التربية عباس الحلبي بالأساتذة بعدم دفعه حقوقهم ،  وبعد اعتصام تُوّج بمسيرة الى مقر الروابط والمطالبة باستقالتها لعدم احترامها العمل النقابي، وبعد استنكارات ورفض لكل أشكال الترهيب والوعيد من قبل وزارة التربية ومديرياتها ومدراء المدارس ،  وصولًا الى كشف الصفقات التي ابتلعت اموال الجهات المانحة المخصصة للقطاع التعليمي الرسمي.

تآمرت الروابط ورضي بعض المدراء ب ٥٠$ اكرامية من الوزير. في حين انقسم الاساتذة ثلاث فئات، فئة رضيت بالاستفادة من تقديمات محلية على صيغة فيدرالية تربوية، وفئة رضخت  للجبروت المتحكم بفتات لقمة عيشها، وفئة بقيت صامدة شامخة كجبل في وجه الزلازل.

وشهد الأسبوع الماضي ذروة الصراعات، حيث أصبحت المعركة التربوية بين الاساتذة والمدراء، وبين الكوادر التعليمية والادارية كما بين الاساتذة  أنفسهم . إلا أن موقفًا مشرّفًا اتخذ بعدم الرضوخ والعودة قبل أن يحوّل وزير التربية حقوق الاساتذة الى مصارفهم.

وجاء ١٠ آذار وحوّل وزير التربية مبلغًا بحده الاقصى ١٠٠$ لنصف الاساتذة، فدخلت المعركة بين الاساتذة لأن قسمًا منهم ناضل ووجد هذا قليل من حقه الا انه مستاء من تخاذل أساتذة بعض المناطق فقرر العودة مع هذه الدفعة كردة فعل على من عاد فارغ اليدين.

وبقيت نسبة ٥٠% ترفض العودة ، إلا أن  الانشقاقات انتقلت الى داخل المدرسة الواحدة وأوقعت الاساتذة الثابتين على مواقفهم فريسة المتآمر ، والمتخاذل ، والبائس ،  واليائس ، والمستضعف... فحسمنا الأمر أن المدارس التي ستفتح بالنسبة الاكبر من الاساتذة لن يشكل اضراب النسبة الاّقل الضغط اللازم ،  فإذا أرادت هذه النسبة العودة فليكن. وهنا بقي ٣٠% من الاساتذة على موقفهم بعدم العودة والاستمرار بالاضراب حتى تحصيل الحقوق مع قرار البعض منهم الاستقالة.

و اتخذنا  كلجنة موقفنا بناء على قرار الاكثرية مع حفظ حقوق نسبة ٣٠% التي قررت الاستمرار بالاضراب حتى تحصيل الحقوق ، وبقاؤنا أمامها حتى الرمق الأخير.

عليه، تعلن اللجنة الفاعلة فك الاضراب في التعليم الاساسي الرسمي وعودة المدارس الى التعليم بنسبة ٧٠% صباح الاثنين ١٣ آذار ٢٠٢٣ إذ إن أبواب المدارس ستفتح لكن مع نقص في الكوادر التعليمية لاستمرار ٣٠% من الاساتذة في الاضراب.

اضراب شهرين وعودة بتحصيل:

* ١٠٠ $ لنصف الاساتذة ووعد بالدفع للبقية.

* وعد بدفع ٥ ليترات بنزين عن ثلاثة ايام اسبوعيا.

* وعد بدفع حوافز اول فصل.

* وعد بدفع المستحقات والحوافز المتراكمة في ذمة وزير التربية عباس الحلبي.

* وعد بالقبض الشهري.

* وعد بالعقد الكامل.

قد تكون نهاية غير مرضية لنضال عظيم، وقد يكون واقعا مريرا من اليأس والاستسلام، وقد يكون أمرا واقعا لأمراء الطوائف واتباعهم، الا ان سياسة النظام الآحادي الذي اعتمده وزير التربية ستبقى نقطة سوداء في ادارته للملف التربوي.

ختاما، تنعى اللجنة الفاعلة حرية الرأي والتعبير ،  كما تنعى الضمير المستتر والغائب، وتؤكد ان  لا حسنة للعودة الا في أيام  تعليمية ليست بالكثيرة خدمة  للامتحانات الرسمية التي ستعود بالدعم المادي لجياع المال.

 

اما تلامذة المدارس الرسمية، فمن اللجنة الفاعلة تحية مغمسة بحزن على ما دفعوه ويدفعونه من ثمن، ولكن لا تقولوا : " الاساتذة  ضيعوا حقوقهم المادية وحقوقنا التعليمية" ، بل قولوا :  " بعض الاساتذة ناضل وبعضهم مستمر بالنضال باللحم الحي وبعضهم الاخر خسر حقوقه وكرامته قبل ان يخسر او يخسركم أي شيء" .

 

تحية إكبار لكل من كان له شرف المحاولة وشرف تحصيل هذا القليل. أما الاساتذة ٣٠% المستمرون في الاضراب حتى تحصيل حقوقهم فستبقى اللجنة الفاعلة في النضال معهم حتى انتصار الحق على الباطل. فلا ولن يضيع حق وراءه مطالب ولن نستوحش طريق الحق لقلة سالكيه.

وهنيئا للبنان الفيدرالية التربوية المستترة!"

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الفاعلة

للأساتذة

المتعاقدين

التعليم

الأساسي

الرسمي:

الاضراب

LBCI التالي
سعيد للـLBCI: الاتفاق السعودي - الإيراني فتح آفاقاً جديدة بالمنطقة.. والمطلوب منا حوار لبناني - لبناني مرجعيته الدستور وإتفاق الطائف
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-04

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: العودة الاثنين إن تمت ستكون عودة الى فوضى منظمة

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-05

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي: نترقب قرارات الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-22

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تردّ على بيان روابط التعليم الرسمي

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-16

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أكدت الاستمرار في الإضراب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
17:01

الفارس اللبناني جاد دانا يحتل المرتبة الأولى في إحدى أهم المنافسات في الولايات المتحدة الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
16:52

وزير الصحة للـ LBCI: في حال الاتفاق مع صندوق النقد هناك اموال ستذهب الى قطاع الاستشفاء ولكن...

LBCI
أخبار لبنان
16:46

علوية للـ LBCI: الفوضى في القطاع الاستشفائي مستمرة من دون حل اساسي للاقتصاد

LBCI
أخبار لبنان
16:39

الأب جورج صقر للـ LBCI: لا يمكن التغطية من دون فاتورة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
12:24

قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق

LBCI
اخبار البرامج
2023-03-10

"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا توقّفت فرامل السيارة عن العمل؟

LBCI
فنّ
05:42

خمسة أمور ستُسلّط عليها الأضواء خلال حفلة الأوسكار...ما هي؟

LBCI
أخبار لبنان
10:54

إدارة مستشفى الشيخ راغب حرب: لمحاسبة المعتدين على قسم الطوارىء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

الأطفال وخطر الإدمان على يوتيوب... هذه النصائح للأهل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

مُخالفات من نوع آخر يرتكبها بعض أصحاب المولدات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

جريمة بحق إحدى أكبر محميات لبنان وحراسها على أهبة الاستعداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

بين أهالي القاع والنازحين .. آخر الدواء "الترحيل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
12:47

ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟

LBCI
حال الطقس
03:02

منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
06:56

إحباط محاولة إنتحار على أوتوستراد نهر إبراهيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

LBCI
خبر عاجل
09:45

وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء

LBCI
خبر عاجل
10:58

البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن

LBCI
امن وقضاء
12:24

قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق

LBCI
منوعات
13:46

العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة