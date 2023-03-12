هارون للـ LBCI: المريض يدفع غالبية الفاتورة الاستشفائية

هارون للـ LBCI: المريض يدفع غالبية الفاتورة الاستشفائية

اعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن المريض يدفع غالبية الفاتورة الاستشفائية فتغطية الضمان ووزارة الصحة لا تؤمنا الا القليل القليل من الكلفة في ظل دولار سوق سوداء.



وأضاف خلال برنامج "الاحد مع ماريو" عبر الـ LBCI: "مصروفنا ومشترياتنا بالدولار حتى قسم من الاجور بالدولار والمستشفيات بدأت منذ وقت طويل اي من عدة اشهر بوضع فواتير بالدولار، وعمليات بسيطة كالمرارة تكلف 2000 دولار وأرخص "بروتيز" بحدود 3000 دولار".



وشدد هارون على أن الاتفاقيات بين شركات التأمين ونقابة الاطباء غير قانونية اذ لا يحق لأحد ان يحدد تعرفة الطبيب ولا يحق لأحد ان يدخل بين الطبيب ومريضه وعلى الاطباء أن يأخذوا بعين الاعتبار حالة المريض المادية.