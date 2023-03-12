ميرزا للـLBCI: الناس لا تملك الاموال لتنتسب لشركات التأمين

أوضح رئيس جمعيات شركات الضمان أسعد ميرزا لـ "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI وجود ضغوطات من الاطباء لزيادة التعرفة الى 100 بالمئة في وقت الناس في لبنان لا تستطيع ان تتحمل كلفة الطبابة.واشار الى أن عدد المنتسبين تراجع في شركات التأمين لأن الناس لا تملك الاموال لتنتسب لشركات التأمين، وأموالنا كشركات تأمين ضاعت في المصارف وكل مدفوعاتنا اليوم بالفريش دولار.