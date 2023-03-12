نقيب الاطباء للـLBCI: هناك الكثير من اتعاب الأطباء غير المدفوعة

نقيب الاطباء للـLBCI: هناك الكثير من اتعاب الأطباء غير المدفوعة

طالب نقيب الاطباء في بيروت د. يوسف بخاش بأن لا يزايد أي احد على الطبيب، قائلا: "لا زلنا نقدم الاستشفاء للمرضى، وبدل الاتعاب لم يتعدل منذ سنوات، وكان هناك اتفاق مع شركات التأمين برفع التعرفة بشكل تدريجي الا انها أخلّت بالوعد والتفوا علينا وبدأوا بالإمضاء مع المستشفيات بند تأديبي مبطن".



واضاف خلال مداخلة عبر برنامج "الاحد مع ماريو" عبر الـLBCI أن هناك الكثير من اتعاب الأطباء غير المدفوعة منذ العام 2022، وفقدت الثقة مع التأمين الخاص".



وردّ على رئيس جمعيات شركات الضمان أسعد ميرزا بأن عدد المنتسبين لم يتراجع في شركات التأمين، كما قال.