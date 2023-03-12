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الأب جورج صقر للـ LBCI: لا يمكن التغطية من دون فاتورة
أخبار لبنان
2023-03-12 | 16:39
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الأب جورج صقر للـ LBCI: لا يمكن التغطية من دون فاتورة
الأب جورج صقر للـ LBCI: لا يمكن التغطية من دون فاتورة
رأى رئيس مجلس ادارة الصندوق التعاضدي الصحي الأب جورج صقر أنه في حال لم يتم اعطاء فاتورة للمريض بكلفة الاستشفاء سترتد سلبا على المريض من ناحية التعويض.
وقال عبر برنامج "الاحد مع ماريو" عبر الـLBCI: "المريض يدفع "برّاني" للطبيب، والطبيب لا يعطي اثباتا ولا فاتورة حتى تتمكن شركات التأمين وصندوق التعاضد من التغطية والموضوع يتكرر كثيرا في الفترة الاخيرة".
واضاف: "رقم المنتسبين بات 70 الف منتسب الى الصندوق التعاضدي الإجتماعي الصحي والفائض من المال كله نستخدمه في دعم المنتسبين في الزواج والموت وغيره".
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LBCI:
التغطية
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