علوية للـ LBCI: الفوضى في القطاع الاستشفائي مستمرة من دون حل اساسي للاقتصاد

كشف الباحث في الدولية للمعلومات د. صادق علوية أن الارقام في ما يتعلق بالدولة وكل الجهات الناظمة مجرد وجهة نظر، معتبرا بأن طالما ان ما من حل اساسي للاقتصاد اللبناني فالفوضى في القطاع الاستشفائي مستمرة".ورأى خلال برنامج "الاحد مع ماريو" عبر الـLBCI أنه يجب تنظيم كل جوانب هذا القطاع، قائلا: "ان اردنا تنظيم القطاع الاستشفائي من الضروري تنظيم كل جوانب القطاع من المستشفيات الى الدواء الى اللوازم الطبية الى تعرفة الطبيب والرواتب وكل ما الى ذلك".وتابع انه يجب الوصول لتعرفة صحيحة ومنصفة، وقادرون الان بوضع الملفات كلها على الطاولة وهناك دراسة تمت بهذا الشأن.