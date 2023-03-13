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المرصد الاوروبي: قاضية فرنسية في لبنان لاستجواب رياض سلامة

أخبار لبنان
2023-03-13 | 03:39
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المرصد الاوروبي: قاضية فرنسية في لبنان لاستجواب رياض سلامة
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المرصد الاوروبي: قاضية فرنسية في لبنان لاستجواب رياض سلامة

قاضية فرنسية في لبنان لاستجواب رياض سلامة

أكّد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان اليوم، أن القاضية الفرنسية Aude Buresi تصل لبنان في الساعات القليلة المقبلة لتستجوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حضور قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل أبو سمرا في الاتهام الموجه ضده بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع.

أخبار لبنان

المرصد الاوروبي

قاضية فرنسية

سلامة

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