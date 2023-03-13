أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أنه شرح له ضرورة اجتماعات الحكومة ووجوب سير المرفق العام، لافتاً الى أنّ الراعي كان متفهماً للموضوع، وقال: "أشدد لمن يتحدّث عن شرعية مجلس الوزراء على ضرورة أن ينتخب رئيساً".وأضاف: "أطلعني صاحب الغبطة على الاتصالات التي يقوم بها من أجل الاسراع بانتخاب رئيس والآراء كانت متوافقة على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت".ولفت الى أنّ الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية" والتعددية هي مصدر غنى للبنان.