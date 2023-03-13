الحاج حسن للـLBCI: نعمل على تأمين الـ65 صوتاً لفرنجية.. واختلاف التيار الوطني معنا اليوم مفخرة لنا

الحاج حسن للـLBCI:موقف حزب الله في موضوع رئاسة الجمهورية لن يتأثرّ لا سلباً ولا إيجاباً بموضوع الاتفاق الايراني السعودي



أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أنّ موقف حزب الله في موضوع رئاسة الجمهورية لن يتأثرّ لا سلباً ولا إيجاباً بموضوع الاتفاق الايراني السعودي، وقال: "علاقتنا مع إيران هي علاقة تشاورية والاجواء التي يرخيها هذا الاتفاق تنعكس على كلّ المنطقة".



واعتبر في السياق أنّ الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني، مشدّداً على أنّه لا يجب أن ننتظر الخارج. ولفت الى أنّ إيران صديق وحليف ولكنها تراعي السيادة لكل دولة ولكلّ شعب، قائلاً :"من يتّهمنا بالتدخل في سوريا هو أكبر متدخّل في سوريا".



وأضاف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نعمل على تأمين الـ65 صوتاً لرئيس تيار المرده سليمان فرنجيّة ولكل فريق موقفه ورأيه وحتى في أشدّ الخصومات نحترم الجميع وأي فريق نتواصل معه في سياق الاستحقاق الرئاسي أفضلّ أن يعلن هو عن موقفه"، مشدّداً على أنّ الأمور من الممكن أن تتبدل.



وأشار الى أنّ فرنجية مرشّح طبيعي لرئاسة الجمهورية، قائلاً: "هناك مرشح طبيعي هو سليمان فرنجية ونحن أعلنا دعمنا له وهم لديهم مرشحهم المعلن ومن الطبيعي أن ندعو الى التفاهم على مرشحنا والحوار يأتي على طرح نقدّمه".



ورأى أن أكبر دليل على أن حزب الله لا يريد رئيساً تابعاً له هو أن التيار الوطني الحر اليوم مختلف معه ويأخذ قراره بنفسه، قائلاً: "ليس صحياً أن الرئيس السابق ميشال عون ينساق لحزب الله وأكبر دليل على أن قراره حرّ هو أنّه مختلف معنا اليوم وهذه مفخرة لنا".



وأضاف: "لا شك ان ما حصل برعاية صينية هو بداية مسار ايجابي في المنطقة بين ايران والسعودية وعلى صعيد المنطقة".