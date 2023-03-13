بخاري في عين التينة: الرهان دائماً على الإرادات الخيرة

بخاري يلتقي بري...

شدّد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، على الدعوة الى الكلمة السواء، لافتاً الى أن المرحلة الراهنة تستوجب الإحتكام أكثر من أي وقت مضى الى الكلمة الطيبة والرهان دائماً على الإرادات الخيرة.



وقال لدى مغادرته عين التينة رداً على سؤال عما اذا كان هناك اي شيء إيجابي للبنان: "شي اكيد".



وكان السفير السعودي قد التقى بري في عين التينة حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.