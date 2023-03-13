بو حبيب عرض للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع نائب الامين العام للأمم المتحدة

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع نائب الامين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع الادارات الرسمية، في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية ،وتدني الرواتب في القطاع العام، وملف القطاع التربوي والتعليمي والمعاناة التي يمر بها حاليا.



وجرى البحث في ازمة النازحين السوريين وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على لبنان .